Pub

No dia 18 de abril a visita noturna é gratuita. Mas só há 3 mil vagas.

Depois do êxito das anteriores visitas noturnas, o Palácio Nacional da Pena, em Sintra, abre portas gratuitamente na noite de 18 de abril, entre as 20.00 e as 00.00, no âmbito da celebração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.

O evento, organizado pela Parques de Sintra, terá uma capacidade limitada a 3 mil pessoas. A entrada será livre mediante inscrição prévia obrigatória, feita através do site do evento.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é coordenado pela Direção-Geral do Património Cultural em colaboração com o ICOMOS - Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios. Este ano o tema das comemorações é "Património cultural e turismo sustentável".