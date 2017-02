Triciclo: uma revista para pôr as crianças a ler e a brincar

Pub

Três ilustradores juntaram-se e criaram uma revista infantil. O primeiro número só tem passatempos

"Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó! A turma do André está a treinar escalas, cada um no seu instrumento musical favorito. Diz-nos a quem pertence cada um dos instrumentos espalhados pela sala. O Zé, como vai sendo habitual (ai, ai, aquele rapaz!), está atrasado... Sabes qual é o instrumento que está sem par?" Esta é uma das atividades propostas na revista Triciclo, que será lançada amanhã. Trata-se de uma revista para crianças feita por três jovens ilustradores e neste primeiro número decidiram ter apenas passatempos. Há palavras cruzadas, labirintos, diferenças, pares para encontrar, desenhos para pintar e muito mais. Mas não será sempre assim. Nos próximos números haverá outros temas e outras histórias para contar, dizem. "Já estamos a pensar no próximo número, mas ainda é segredo", conta Tiago Guerreiro.

Ana Braga, Inês Machado e Tiago Guerreiro conheceram-se na escola artística ArCo num workshop de ilustração infantil orientado por Catarina Sobral, a premiada autora de livros como O Meu Avô ou Achimpa. Ana, que tem 24 anos, começou por estudar pintura na Faculdade de Belas-Artes, antes de se dedicar à ilustração. Inês, de 32 anos, tirou inicialmente Arquitetura e depois Design Gráfico, mas agora além de ilustração também faz banda desenhada. E Tiago, que tem 34 anos, estudou ciência política e literatura e até já foi jornalista e assessor de comunicação, mas entretanto apaixonou-se pela ilustração.

A ideia de fazer uma revista infantil surgiu há mais de um ano, numa dessas aulas, a par de outras ideias, como publicar fanzines ou fazer exposições. E, portanto, em vez de andarem à procura de uma editora que publicasse os seus trabalhos, os três amigos decidiram ser um bocadinho mais ambiciosos e criar a sua própria editora. A Triciclo é uma "microeditora" e, para já, ainda tem poucas edições, mas ideias não faltam.

A revista infantil é o primeiro grande projeto da Triciclo. "Reunimo-nos numa manhã e começámos a lançar temas. A primeira decisão que tomámos foi que íamos imprimir em risografia - uma máquina de impressão japonesa criada em 1886, que imprime a duas cores", explica Tiago. Neste caso, as duas cores escolhidas são o teal (uma espécie de azul) e o vermelho, e as imagens são impressas em camadas, uma sobre a outra, criando diferentes tonalidades e desenhos em desacerto propositado.

A segunda decisão que tomaram foi esta: fazer uma revista em que cada uma das 24 páginas correspondesse a uma hora num dia de uma criança. E só depois surgiu a ideia de fazer um número só com passatempos. Foi assim que apareceu André, o protagonista desta edição da Triciclo, um menino que vai para a escola a pé - mas há outros meninos que vão de autocarro ou de bicicleta e é preciso desenhar os caminhos e descobrir quem chega primeiro. E que gosta de jogar ao stop com os amigos (ora aqui está mais uma sugestão para os pequenos leitores). E que detesta arrumar o quarto, por isso temos de ajudá-lo a identificar os objetos que tem espalhados no chão para que ele não fique de castigo.

A revista é pensada para crianças a partir dos 6 anos mas, na verdade, os autores veem-na mais como um livro para ser explorado: os mais pequenos podem pintar e até acrescentar desenhos, os pais podem partir daquelas sugestões para fazer outras atividades, podem só deliciar-se com as ilustrações ou ler os textos e imaginar como será a vida do André.

Com uma edição de apenas 80 exemplares, a Triciclo é, para já, ainda uma experiência. Mas a agenda dos seus autores está muito preenchida. Depois do lançamento que acontece na livraria It"s a Book, inauguram, no próximo dia 18, uma exposição de prints relacionados com a revista (muitos deles originais) que vai estar na Fabrica Features, no Chiado. A 25 de fevereiro e a 4 de março, vão orientar oficinas de ilustração para crianças dos 5 aos 10 anos. A 11 de março, têm uma oficina para adultos. A 18 de março apresentam a revista Triciclo em Coimbra e a 8 de abril nas Caldas da Rainha.