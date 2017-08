Pub

Filme marca os 50 anos do primeiro disco da banda: "The Velvet Underground & Nico".

Todd Haynes, o realizador de filmes como Velvet Goldmine (1998) ou I'm Not There - Não Estou Aí (2007), vai realizar mais uma incursão no mundo da música: o seu próximo projeto será um documentário sobre The Velvet Underground, a banda norte-americana criada em 1964 por, entre outros, Lou Reed, John Cale, Nico.

Numa entrevista à revista Variety, o realizador que está a ser homenageado no festival de Locarno, em Itália, exlicou: "Às vezes esquecemo-nos quão radicais eles eram, porque foram tão incorporados na nossa cultura".

Ainda sem nome, o filme irá marcar os 50 anos de The Velvet Underground & Nico, o primeiro disco da banda, de 1967. Será um desafio, disse, uma vez que há tão pouca documentação sobre o grupo. Haynes irá usar material de Andy Warhol mas terá de pesquisar ainda para conseguir mais imagens de arquivo, e pretende também incluir entrevistas com os membros sobreviventes do grupo e outras pessoas que fizeram parte do movimento artístico da década de 1960. Será um projeto experimental, garante o realizador do premiado Carol (2015).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

The Velvet Underground & Nico vendeu apenas 30 mil exemplares, lembrou. No entanto, teve uma enorme influência em artistas como David Bowie. "A sua influência não tem nada a ver com vendas ou visiblidade ou a maneira como definimos o sucesso", explica Todd Haynes.

Além deste filme, o realizador está a preparar uma série documental para a Amazon sobre várias figuras da cultura contemporânea.

Entretanto, a 30 de agosto, irá estrear no Festival de Veneza, um novo biopic sobre Nico: Nico, 1988, realizado por Susanna Nicchiarelli com interpretação de Trine Dyrholm.