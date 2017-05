Pub

Os Simple Minds estão de regresso a Portugal para dois concertos em Lisboa e no Porto, onde vão apresentar a coletânea Simple Minds Acoustic, com alguns dos temas mais conhecidos da banda.

Não é propriamente uma novidade aquele momento de baralha e torna a dar que muitas bandas atravessam a dado momento da carreira, para fazer render o peixe das glórias passadas. "É o mercado, estúpido", poder-se-ia argumentar e, este, já há muito ditou - mais em concreto desde o sucesso dos Nirvana, em 1994, com o álbum MTV Unplugged - que um álbum acústico é uma das melhores formas de o fazer. Poucos, ainda assim, conseguiram dar a volta ao texto com tanta categoria como os escoceses Simple Minds o fizeram em Acoustic, uma coletânea, editada no final do ano passado, na qual recriam por completo os maiores êxitos de uma carreira já com 30 anos e que agora apresentam em Portugal, em dois concertos nos coliseus de Lisboa e Porto, a 3 e 4 de maio.

O mais curioso desta história toda é que a ideia de fazer versões acústicas de clássicos do rock como Promised You a Miracle, Alive and Kicking ou Don"t You (Forget about Me) nem sequer partiu de banda, aliás, até demorou algum tempo a serem convencidos, como recorda ao DN, ao telefone desde a Escócia, o vocalista Jim Kerr. "Foi um DJ nosso amigo, que nos pediu para tocarmos algumas músicas acústicas para uma rádio escocesa. Depois disso, houve muita gente a pedir-nos para gravar um disco acústico, mas dissemos sempre não, porque sempre pensámos que não seria um som adequado para os Simple Minds", recorda o vocalista, de 57 anos.

Mais uma vez, as regras do mercado falariam mais alto e, em abril do ano passado, os Simple Minds foram um dos cabeças-de-cartaz do Zermatt Unplugged Festival, um festival suíço de música acústica, onde pela primeira vez apresentaram este espetáculo, que mais tarde viria a ser também transformado num álbum. "Basicamente houve um promotor suíço a oferecer muito dinheiro para fazermos um concerto e dissemos que sim", confessa Jim Kerr com humor - e um forte sotaque escocês. "Nunca pensámos em fazer um disco ou sequer fazer uma digressão. Na verdade, sempre pensámos que seria aborrecido, mas, à medida que os ensaios evoluíam, sentimos o contrário. Mais do que um desafio, é um risco mudar canções rock, como as nossas, para formato acústico, mas acabámos por conseguir fazer versões muito à nossa imagem, com bastante força e energia", explica.

No início era o punk

Apesar de a maior parte do público só os ter conhecido a partir de meados dos anos 1980, devido ao single Don"t You (Forget about Me), a carreira do grupo não se resume apenas a um conjunto de êxitos radiofónicos. Antes disso, na viragem da década de 1970 para a de 80, os Simple Minds foram um importante nome do movimento pós-punk e da então denominada New Wave, naquele que muitos consideram o melhor período da banda, quando discos como Life in a Day (1979), Real to Real Cacophony (1979), Empires and Dance (1980), Sons and Fascination/Sister Feelings Calling (1981) ou New Gold Dream (81, 82, 83, 84) (1982), lançaram as pistas para muita da música feita nos anos seguintes. "Se o punk não tivesse existido, nós também não existíamos. Esse período da história da música é muitas vezes desvalorizado, mas foi o começo de tudo aquilo que se seguiu nos anos 1980", argumenta Jim Kerr: "Sentimo-nos muito sortudos pela carreira que construímos. É certo que nem tudo resultou, mas ao olhar para trás, temos todos os motivos para estarmos orgulhosos." No caso dos Simple Minds, tudo mudou com a inclusão do tema Don"t You (Forget about Me) na banda sonora de Breakfast Club, um popular filme de John Hughes, sobre um grupo de adolescentes de liceu, que lhes escancarou, via MTV, as portas do enorme mercado americano. "Nem conhecíamos o filme e ficámos muito surpreendidos com o que nos aconteceu", lembra o cantor sobre a época em que os Simple Minds eram mais conhecidos nos Estados Unidos do que bandas como os The Cure, os U2 ou até o próprio David Bowie. "Naquela época, a MTV conseguia transformar a carreira de qualquer banda de um dia para o outro e foi precisamente isso que aconteceu connosco. Éramos apenas uma pequena e obscura banda alternativa, mas eles gostaram mesmo de nós e tornaram-nos num sucesso mundial", reconhece, da mesma forma que assume os erros que, a partir de meados dos anos 1990 e até ao início dos 2000, quase levaram ao fim da banda. "Sejamos honestos, nessa altura perdemos um pouco do nosso brilho e pensámos seriamente em acabar." Mas não o fizeram e, "há cerca de dez anos", decidiram "voltar a fazer outra vez bons discos". E conseguiram-no, em especial com o álbum Big Music, editado em 2014, que na altura mereceu os maiores elogios da crítica, sendo mesmo considerado um dos melhores de sempre dos Simple Minds. "Nunca pensei que publicações como a Q ou a Mojo voltassem a falar de nós", sublinha Jim Kerr, sem pretender renegar o passado. "Compreendo que os fãs queiram ouvir os temas mais antigos e faz parte do nosso trabalho, enquanto músicos, dar-lhes isso. A nostalgia é boa, desde que não nos impeça de fazer coisas novas."

Coliseu dos Recreios, Lisboa: 3 de maio, 20.30. euro20 a euro90

Coliseu do Porto: 4 de maio, 20.30. euro22 a euro80