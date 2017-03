Pub

Norte, centro, sul e ilhas. Palacetes, praias, a mesa posta num restaurante onde gostamos de nos demorar. É este o Portugal dos Urban Sketchers. Um roteiro feito de traços e cores. Se gostar muito, pode encomendar em poster

João Catarino levou "grandes secas" em Fátima quando era miúdo. Cresceu na zona de Ourém e muitos foram os casamentos, batizados e missas a que foi no santuário. Há três anos respondeu a um dos desafios dos Urban Sketchers Portugal, essa (imensa) gente que regista as paisagens e as vivências em desenhos. "Foi através do desenho que eu encontrei um foco para estar em Fátima. Estive particularmente atento ao fenómeno de Fátima, os portugueses e os estrangeiros, os ricos e os pobres, os desenhos ajudaram-me a aproximar-me dessa dimensão."

O desenho que João Catarino fez nessa ocasião, é um dos 254 que convidam a fazer uma viagem diferente pelo país. O livro Portugal pelos Urban Sketchers já começou a chegar às livrarias e é apresentado na próxima sexta-feira, no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa (às 18.30). Junta 90 ilustradores que integram o coletivo Urban Sketchers Portugal, pessoas com as mais variadas formações que partilham um gosto em comum: desenhar in situ. O repto foi lançado pela editora Zest em janeiro de 2016. "Já tínhamos feito o livro de Lisboa [Lisboa pelos Urban Sketchers] com metade dos desenhos deste e correu muito bem. Eles ficaram contentes e a experiência foi tão boa que quisemos repetir", diz Nuno Seabra Lopes. Recebeu perto de mil desenhos. No início tinha pensado fazer a edição com uma centena de desenhos mas o livro "foi crescendo", recorda. A seleção dos trabalhos foi feita pela editora, com o objetivo de ter uma representatividade nacional, com as várias facetas de cada região, e o máximo de desenhadores. A tarefa de escolha não foi fácil e o resultado final surpreendeu o próprio editor. "Se já gostava das imagens de Lisboa, aqui temos imagens ainda mais bonitas, com uma grande riqueza".

Santuário de Fátima no olhar de João Catarino | João Catarino

Esta não é a primeira viagem de João Catarino vertida em livro. Para o professor de desenho e ilustrador, o desenho "está presente como forma de estar na vida" e nem são precisas grandes viagens. "Não ando à procura de grandes monumentos nem de grandes desenhos. Adapto os desenhos aos lugares, às vezes aos não lugares onde nunca passaríamos nem quereríamos fotografar." Exemplifica: quando vamos na estrada e temos um furo; na espera de um comboio; "As viagens não são os quilómetros, são a predisposição para olhar".

Mário Linhares, coordenador dos Urban Sketchers Portugal, diz que não para de chegar gente que se quer juntar a este coletivo e desenhar. "As pessoas vão ganhando essa coragem, vão percebendo que o grupo não é para uma elite", diz ao DN. No blogue onde partilham os desenhos (urbansketchers-portugal.blogspot.pt) há 450 participantes, mas são mais os que desenham em Portugal. Também Mário respondeu ao desafio da Zest e mandou desenhos, "do Alentejo aos Açores". Um deles, meio desarrumado, foi feito em Alhos Vedros. Ri-se. "Foi feito num encontro e estava imenso calor. Na igreja estava fresquinho. Havia vários motivos de interesse separados e fui juntando vários pontos de vista numa página. Não foi a pensar em fazer um desenho bonito, quis registar aqueles momentos".

Foi em 2014 que Alexandra Baptista alterou a relação que tinha com os seus cadernos de desenho, precisamente depois de conhecer Mário Linhares numa viagem à "sua" ilha. Professora de artes visuais, estava habituada a desenhar, mas não assim. Foi nesse ano que recebeu em São Miguel, Açores, uma mini comitiva dos Urban Sketchers e começou a olhar para as coisas de forma diferente. O caderno deixou de ser aquele lugar íntimo e intimista, para ser o sítio onde junta esta outra forma de escrita do quotidiano, ao desenhar in situ - e depois partilhar no blogue. "Esta coisa passa pela necessidade que se tem de escrever por linhas, por traços, por manchas, o que vamos vivenciando, não é algo que as Belas Artes nos ensinem de imediato", diz, pausada, ao telefone para acentuar que "todas as pessoas podem e sabem desenhar" - ideia que, aliás, está na base da filosofia dos Urban Sketchers.

Fernanda Lamelas

Professora de artes visuais no ensino secundário, Alexandra enviou vários desenhos para este livro e o escolhido foi um menos óbvio: uma paisagem em Santo António além Capelas, na costa norte de São Miguel. "É um sítio onde raramente passo, é sempre diferente, mostra a nossa relação com a geografia", conta. É um desenho "desabitado", diz referindo-se à preocupação que tem em "mostrar pessoas".

Fernanda Lamelas é arquiteta e tem 13 desenhos no livro. O resultado de muitas viagens pelo país traduzidas em desenhos e um gosto muito particular: desenhar comida. "É uma das coisas que gosto de apreciar, de ver, de comer, é tudo uma estética", acentua. Um desenho seu "guarda os sabores, a companhia, o ambiente, o estar à mesa". Desenha, pois, muito nos restaurantes. Como o Marquês de Marialva, em Cantanhede - cuja generosa tábua de sobremesas se apresenta nas páginas 78 e 79 do livro. Do toucinho do céu ao doce de melão, cada taça sua colher.

A praia do Carvoeiro, no Algarve, por Guy Moll | Guy Moll

"O desenhar quando se passeia pressupõe que quem vai connosco espera", diz Fernanda que assume ter "um apoio familiar" que lhe permite desenhar: o marido partilha com ela este gosto. Demoram-se nas paisagens, à mesa, os desenhos registam os momentos e a arquiteta gosta de falar neles. Como daquele do conjunto de casas em Castelo Branco que deu o mote para várias histórias num curso de escrita criativa que fez e, depois, revelou uma história real: "Partilhei-o no facebook e uma senhora entrou em contacto comigo a dizer que a mãe e a avó tinham nascido na casinha do meio... Mandei-lhe em alta resolução para poder imprimir. Os desenhos têm imensas histórias!"

Com esta edição, surge também a possibilidade de encomendar posters dos desenhos em formato A2 ou A3 a partir de uma plataforma online. O preço ainda não está finalizado mas andará entre os dez e os 15 euros, diz Nuno Seabra Lopes. Outra forma dos desenhos saírem dos caderninhos. Depois desta empreitada, a Zest prepara-se para novos desafios: o Porto visto pelos Urban Sketchers e, mais tarde, um outro regresso a Lisboa. Para já ainda ideias que um dia chegarão ao papel, cheias de pormenores fruto de uma miríade de olhares diferentes.

"Eu posso ter percorrido poucos quilómetros e ter visto pouca coisa mas essa pouca coisa vi muito melhor", diz João Catarino.