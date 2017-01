Pub

Os U2 vãocelebrar os 30 anos do lançamanto do álbum Joshua Tree com uma digressão em que se propõem tocar todas as músicas desse disco. Mas, para já, não há qualquer concerto previsto em Portugal.

Lançado em 1987, Joshua Tree inclui temas incontornáveis do grupo como Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For ou With or Without You. Foram vendidas 25 milhões de cópias e o sucesso deste disco transformou os U2 numa das bandas que enchia estádios um pouco por todo o mundo.

Numa entrevista à Rolling Stone, Edge, o guitarrista dos U2, explica que o grupo ainda não sabe exatamente como é que os concertos vão ser estruturados, mas explica que a ideia é passar por todas as canções desse disco. Apesar de já terem praticamente prontas as músicas do próximo álbum, Songs of Experience, que planeiam lançar este ano, o músico explica como a eleição de Donald Trump como presidente americano e esta ideia de que o mundo está a mudar, para pior, pôs os músicos a olhar para trás e para algumas músicas que apesar terem nascido há 30 anos ganham agora um novo significado. Veja-se o caso de temas menos conhecidos como Red Hill Mining Town, a propósito da greve dos mineiros nos anos 80, que será apresentada pela primeira vez ao vivo.

A digressão, com 25 datas agora anunciadas, começa a 12 de maio em Vancouver, no Canadá, e vai passar por várias cidades na América do Norte (incluindo uma apresentação no festival Bonnaroo), passando, em julho, para a Europa, com concertos já confirmados em Londres (8 de julho) Berlim, Roma, Barcelona (18 julho), Dublin, Paris, Amesterdão e Bruxelas (1 de agosto).

Nos EUA, os U2 vão contar com Mumford & Sons, The Lumineers e os One Republic, alternando, na primeira parte. Já na Europa a abertura será assegurada por Noel Gallagher e os High Flying Birds.