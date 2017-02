Pub

"Mulheres do Século XX", Mike Mills

A carga documental do título pode levar ao engano: Mulheres do Século XX não é um inventário de grandes figuras femininas do nosso tempo, mas a confirmação de que Annette Bening é uma atriz para qualquer época.

De personagens oitocentistas como a Marquesa de Merteuil, de Ligações Perigosas (1989), àquelas que espelham mudanças sociais, como o casal que formou com Julianne Moore em Os Miúdos Estão Bem (2010), ela é uma atriz sem medo, e no filme de Mike Mills o estado de graça é evidente.

Onde ficou então a nomeação para o Óscar? Aqui a encontramos no comovente papel de uma mãe divorciada, de 55 anos, que, com um filho de 15, e em plena "crise de confiança" americana (anunciada por Jimmy Carter num discurso televisivo de 1979), tem dificuldade em lidar sozinha com o seu crescimento.



Do princípio ao fim, este filme é um belo ato de memória.



Classificação: *** (Bom)