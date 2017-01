Pub

Tinha 61 anos e foi vítima de cancro. Contracenava com Daniel Ruah na série televisiva. No currículo conta filmes como "RoboCop" e "Iron Man 3" ou a série "Twin Peaks"

O ator americano Miguel Ferrer, que durante seis temporadas - da terceira à oitava - foi Owen Granger na série televisiva Investigação Criminal: Los Angeles, morreu nesta quinta-feira aos 61 anos, em casa, "vítima de cancro, rodeado pela família e amigos, fez saber o canal televisivo CBS.

Facebook Facebook

Twitter

Participou em séries televisivas como Twin Peaks, do cineasta David Lynch e de Mark Frost, e voltará a ser o patologista do FBI Albert Rosenfield no regresso da série neste ano. Além dessa, conta no currículo outras como Donas de Casa Desesperadas, A Patologista , onde foi o Dr. Garret Macy, ou Serviço de Urgência, antes de Investigação Criminal: Los Angeles (NCIS: Los Angeles no original), série onde contracenou com a atriz portuguesa Daniela Ruah.

No cinema foi o Bob Morton de RoboCop, participou em Iron Man 3, e foi a voz de Shan-Yu, no filme de animação da Disney Mulan.

Filho da cantora Rosemary Clooney e do ator Jose Ferrer, o ator era primo, em primeiro grau, de George Clooney, que disse nesta quinta-feira à revista Variety que ele "tornava o mundo mais luminoso e engraçado".