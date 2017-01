Pub

Discurso da atriz norte-americana nos Globos de Ouro foi dirigido ao presidente eleito

A atriz norte-americana Meryl Streep foi a grande vencedora da noite dos Globos de Ouro: distinguida com o prémio carreira Cecil B DeMille, na hora do discurso de vitória apontou baterias para Donald Trump, que venceu as últimas eleições dos Estados Unidos da América.

"Hollywood está cheia de forasteiros e estrangeiros e se nos pontapear todos para fora não terá nada para assistir, apenas futebol e UFA, que não são arte", começou por dizer Meryl Streep, lembrando também o episódio em que Trump brincou publicamente com o jornalista Serge Kovaleski, do New York Times,

"Isso partiu o meu coração e eu não consegui recuperar-me porque não era um filme, era a vida real. Esse instinto de humilhar quando vem de alguém desta plataforma pública afeta a vida de todos, pois dá permissão a que outros o façam. O desrespeito convida o desrespeito, a violência incita a violência. Quando os poderosos usam a sua posição para intimidar os outros todos nós perdemos".

Veja aqui o vídeo do discurso de Meryl Streep.

Confrontado com o discurso da atriz, Trump limitou-se a dizer que não vira a cerimónia dos Globos de Ouro mas frisou que não ficava "surpreendido" por ser atacado pelas "pessoas liberais do cinema".