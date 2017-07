Pub

A livraria e editora portuguesa Kingpin Books, especializada em Banda Desenhada (BD), está entre os cinco finalistas para o Prémio Will Eisner Spirit of Comics Retailer 2017, dos Estados Unidos.

"Creio ser fundamental realçar a importância de uma loja portuguesa estar entre aquelas que os jurados deste ano consideraram ser as que mais fazem pela divulgação e promoção da BD enquanto arte. Isto é extremamente reconfortante e é um prémio enorme para o trabalho intenso e diversificado que temos feito ao longo dos anos", disse à agência Lusa Mário Miguel Freitas, fundador e proprietário da livraria portuguesa, que existe há 18 anos em Lisboa.

A lista das 19 nomeações foi hoje divulgada, mas a livraria lisboeta, na rua Quirino da Fonseca, à Alameda, está entre as cinco finalistas que foram hoje notificadas e que serão conhecidas na quinta-feira, e o vencedor será divulgada na sexta-feira à noite, nos Estados Unidos, após reunião do júri, em San Diego, no Estado norte-americano da Califórnia, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

A livraria dirigida Mário Miguel Freitas ombreia nas nomeações com congéneres em Israel, Austrália, Estados Unidos, França e Reino Unido, segundo a lista publicada no 'site' da Comic-Com International.

Entre os 19 nomeados, os norte-americanos lideravam, com 14, com destaque para o Estado da Califórnia, que teve seis candidatos. Na Europa, além da livraria portuguesa, concorreram a Central Comics Paris, na capital francesa, e a Travelling Man, em York, no norte de Inglaterra. Da Austrália, estavam a Famous Faces and Funnies, em Melbourne, e a Comiczone, em Perth, e, de Israel, a Comikaza, em Telavive.

Desde o início da década de 1990, anualmente, a Comic-Con International distingue os livreiros de todo o mundo com o Prémio Will Eisner Spirit of Comics Retailer Award, imaginado por Will Eisner, criador do The Spirit.

Eisner pretendeu com este galardão, segundo texto publicado no 'site', chamar a atenção para o papel dos livreiros na indústria de Banda Desenhada e estimular o relacionamento entre criadores e seus leitores.

Contactado pela agência Lusa, Mário Miguel Freitas afirmou que, "neste momento, já não é só nomeação; essa foi a inicial que selecionou 19 lojas de todo o mundo; neste momento, estamos já entre os cinco finalistas, os únicos que poderão receber o prémio na madrugada da próxima sexta-feira para sábado" (hora portuguesa).

"Confesso que a nomeação não me surpreendeu, dado que a Kingpin Books enquadra-se perfeitamente nos parâmetros definidos pelos Eisner Retailer Awards. Além, da qualidade da loja em si, os Prémios Eisner identificam lojas completas que divulgam e fazem coisas em concreto pela Banda Desenhada, não se limitando a ter uma porta aberta, nomeadamente através da edição de livros, da organização e participações ativas em eventos, de convites a autores, 'workshops' e muitas outras iniciativas".

"Quanto à escolha para os cinco finalistas, é quase uma vitória por si só, dado estarmos a competir com lojas com outra dimensão e que operam em mercados muitíssimo maiores, como são os casos do norte-americano e do francês", acrescentou.

Para o livreiro, "este tipo de acontecimento é sempre fundamental para despertar o interesse do público generalista e colocar a BD nas notícias, coisa que, infelizmente, raras vezes acontece".

"Arrisco mesmo a dizer que a BD deve ser a arte (e é a Nona Arte) mais menosprezada e menos falada em Portugal".

A editora portuguesa, segundo a mesma fonte, já editou nove livros este ano (seis em português e três em inglês), e conta editar mais nove (sete em Língua Portuguesa e dois em inglês), "sendo que um deles será um livro com tudo para atingir o tal público generalista, dado que terá como protagonista um dos nomes maiores da música portuguesa", disse Mário Miguel Freitas, sem desvendar a personagem histórica.

Questionado sobre o volume de negócios, afirmou: "Em crescendo, de forma ininterrupta, de há três anos para cá".