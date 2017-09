Pub

O escritor galês Ken Follett vai estar no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, no dia 24 de setembro, para apresentar o novo livro "Uma Coluna de Fogo", anunciou hoje a Editorial Presença.

O livro vai ser lançado em Portugal no dia 12 de setembro, com tradução de Maria Helena Sobral, e representa o regresso de Follett à saga Kingsbridge, sendo o terceiro volume da sequência iniciada com "Os Pilares da Terra".

Passado em 1558, o livro vê Ned Willard voltar a Kingsbridge para descobrir que "o seu mundo mudou", de acordo com a descrição feita no comunicado da editora: "As velhas pedras da catedral de Kingsbridge contemplam uma cidade dividida pelo ódio de cariz religioso. A Europa vive tempos tumultuosos, em que os princípios fundamentais colidem de forma sangrenta com a amizade, a lealdade e o amor. Ned em breve dá consigo do lado oposto ao da rapariga com quem deseja casar, Margery Fitzgerald".

Quando Isabel Tudor ascende ao trono e "toda a Europa se vira contra a Inglaterra", a história de Ned e Margery desenrola-se "à medida que o extremismo ateia a violência através da Europa, de Edimburgo a Genebra".

Ken Follett, de 68 anos, foi jornalista antes de publicar, em 1978, o primeiro livro, intitulado "Eye of the Needle" ("O Buraco da Agulha", na tradução portuguesa), que se tornou num sucesso de vendas internacional.

Em 1989 editou "Os Pilares da Terra", que veio a ter uma sequela com "Um Mundo Sem Fim", em 2007.