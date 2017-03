Pub

Cantora encheu a maior sala do Hotel Timor, num país onde são raras as visitas de artistas internacionais

A britânica Joss Stone encheu a maior sala do Hotel Timor em Díli para um concerto quase intimista que reuniu fãs mas também muitos que não a conheciam, num país onde quase não há concertos de artistas internacionais.

Um 'set' curto com alguns dos seus maiores êxitos e faixas do seu novo álbum, num concerto que fez parte da digressão "Total World Tour", que a levou já a 96 países, incluindo, pela primeira vez, a Timor-Leste.

Acompanhada por Rick Jordan na bateria, Pete Innacone no baixo e Steve Brown na guitarra, Joss Stone trouxe a sua mistura de soul, reggae, r&b e pop a um público onde muitos a ouviram pela primeira vez.

Num país onde são raras as visitas de grandes artistas internacionais, concertos como o de Joss Stone acabam por ter um público bastante heterogéneo, com muitos a admitirem que antes de saber da visita a Díli nunca tinham ouvido a sua música.

Stone abriu com "For God's Sake, Give More Power to the People", um dos êxitos do seu quarto álbum, "The Soul Sessions Vol2.", de 2012, e seguiu com "Big ?Ol Game", do álbum "Colour me Free", de 2009.

O arranque do espetáculo, que durou cerca de 75 minutos, ficou completo com "Love Me", do último álbum, "Water for your soul", com os sons do reggae e a voz de Stone a animar o público, que esgotou os bilhetes em poucos dias.

A abrir o concerto, um projeto novo de um artista timorense já consagrado, Etson Caminha, que numa fusão de instrumentos tradicionais e com a voz de Joviana Guterres, apresentaram dois temas, "La La Ere" e "World Flower".

Stone, que chegou a Díli horas antes do concerto e parte de Timor-Leste hoje, atua no dia 18 em Taipe e a 22 em Kuala Lumpur, dando depois um salto a Portugal para um concerto privado no Porto.

Vencedora de dois Brit Awards e dois Grammies, Stone, que completa 30 anos em abril, teve os seus primeiros grandes êxitos em 2003, depois do lançamento do álbum de estreia, "The Soul Sessions", que se tornou multiplatina.

O segundo álbum, "Mind, Body & Soul", foi lançado em 2004 e o terceiro, em 2007, "Introducing Joss Stone", tornou-se na segunda maior estreia de vendas no Billboard 200. "Colour Me Free" foi lançado em 2009, seguiu-se "LP1" em 2011 e, depois, "The Soul Sessions Vol 2" e "Water for your Soul".