A autodenominada maior banda do mundo já tinha chamado a atenção com "Learn to Fly", dos Foo Fighters

Chamam-se Rockin'1000 e dizem ser a maior banda do mundo, o que até é bem provável visto ser composta por mil elementos, que cantam e dançam em simultâneo. O primeiro disco, gravado ao vivo num concerto em Cesena, Itália, está pronto e inclui uma versão de Smells Like Teen Spirit, dos Nirvana.

O grupo partilhou o vídeo oficial dessa interpretação:

Guitarras, baixos, baterias, teclados, violinos e gaitas de foles são os instrumentos tocados pelo agrupamento, cujo trabalho está disponível nas principais plataformas de transmissão de venda de música. That's Live - Live in Cesena 2016 inclui temas como Born to Be Wilde, dos Steppenwolf, It's a Long Way to Top, dos AC/DC, Rebel, Rebel, de David Bowie, ou People Have the Power, de Patti Smith, são alguns dos temas incluídos.

A versão de Learn to Fly, dos Foo Fighters, também consta do trabalho. Foi com este tema que o mega grupo deu que falar pela primeira vez quando, em julho de 2015, o interpretou para pedir à banda de Dave Grohl para atuar em Cesena.

Os Foo Fighters deram mesmo um espetáculo naquela cidade italiana.