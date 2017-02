Pub

"Cidade Pequena", curta-metragem do português Diogo Costa Amarante, venceu o Urso de Ouro para melhor curta-metragem no festival de cinema de Berlim.

Curta-metragem de 19 minutos, produzida em 2016, Cidade Pequena é a história de Frederico, de seis anos, e da sua mãe.

A criança descobre na escola que as pessoas morrem quando o coração deixa de bater e não consegue dormir. A mãe pergunta à professora se as crianças precisam sempre de conhecer a verdade.

O filme - escrito, realizado e produzido por Diogo Costa Amarante - transporta para o universo de mãe e filho, numa composição que recorda os quadros renascentistas, como foi descrito na página do Festival de Berlim.

Diogo Costa Amarante, nasceu no Porto em 1982 e participou nos Berlinale Talents em 2009. O filme Rosas Brancas foi mostrado no programa de curtas do festival em 2014.

Da sua filmografia oficial constam cinco obras: os documentários Jumate/ Jumate (2007), In January, Perhaps e We Have Legs/ Time Flies (2009), e as curtas-metragens Down Here (2011) e As Rosas Brancas (2013).

Filme de Gabriel Abrantes candidata a melhor curta de 2017

Entre os prémios atribuídos às curtas-metragens, o filme Os humores artificiais, de Gabriel Abrantes, conquistou hoje a nomeação do júri internacional do Festival de Berlim para o prémio de melhor curta-metragem europeia de 2017 nos European Film Awards, entregues no final do ano.

"Os humores artificiais, de Gabriel Abrantes, é o filme da Competição de Curtas do Festival de Berlim nomeado para os European Film Awards (EFA) na categoria de melhor curta europeia de 2017. O Festival de Berlim é um dos festivais que nomeiam um filme para esta categoria de um dos mais importantes prémios de cinema europeu", referiu a distribuidora Portugal Film -- Agência Internacional de Cinema Português, em comunicado.

A distinção permite ao cineasta português entrar diretamente na corrida pelo prémio de melhor curta-metragem europeia de 2017, entregue no fim do ano, a 9 de dezembro, em Berlim, pela European Film Academy, a academia europeia de cinema.

A nomeação para os EFA é um dos quatro prémios atribuídos pelo júri internacional da Berlinale, que este ano é composto por Christian Jankowski, artista plástico da Alemanha, Kimberly Drew, curadora do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, nos EUA, e Carlos Núñez, programador do SANFIC - Festival Internacional de Cinema de Santiago, no Chile.

A Portugal Film recorda, ainda, que esta foi a segunda vez que Gabriel Abrantes conseguiu esta nomeação para um EFA, depois de em 2014 ter sido nomeado com o filme 'Taprobana'.

Quatro curtas portuguesas em concurso

Os humores artificiais e Cidade Pequena competiam pelo Urso de Ouro na competição oficial do Festival de Berlim, ao lado de outras curtas nacionais: Altas cidades de ossadas, de João Salaviza (que venceu este mesmo prémio em 2012 com Rafa) e Coup de Grâce, de Salomé Lamas.

E também longas-metragens

O Festival de Cinema de Berlim mostrou cerca de 400 filmes e termina no domingo, mas a cerimónia de anúncio dos vencedores acontece hoje à noite.

Colo, de Teresa Villaverde, está na competição de longas-metragens, juntamente com Joaquim, do realizador Marcelo Gomes, coproduzido por Portugal e com elenco português.

Ao longo da semana, outros filmes portugueses foram exibidos em diferentes secções do festival, como Spell Reel, de Filipa César, "Vazante", a primeira longa-metragem da realizadora brasileira Daniela Thomas, coproduzida por Portugal, e o filme de animação Odd é um ovo, de Kristin Ulseth, coproduzido por Luís da Matta Almeida.