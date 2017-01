Pub

Atualmente, a coreógrafa e pedagoga é uma das responsáveis pelo projeto "Lavrar o Mar", na região de Aljezur.

A coreógrafa, pedagoga e programadora cultural Madalena Victorino foi galardoada com o Prémio Universidade de Coimbra 2017, anunciou hoje o reitor, João Gabriel Silva.

O Prémio Universidade de Coimbra, no valor de 25 mil euros, distingue uma personalidade de nacionalidade portuguesa que se tenha afirmado por uma intervenção particularmente relevante e inovadora nas áreas da cultura ou da ciência.

"Nome maior das artes performativas em Portugal", Madalena Victorino é "pioneira em Portugal na chamada 'dança na comunidade' e nas apresentações em espaços não convencionais", com "um contacto muito grande com a sociedade, sobretudo com os setores que tendem a ser mais esquecidos", disse João Gabriel Silva, que falava aos jornalistas hoje, ao final da manhã, na Sala do Senado da Universidade de Coimbra (UC).

Madalena Victorino, formada em dança contemporânea, composição coreográfica e pedagogia das artes em Londres, nos anos de 70 e 80 do século passado, é "um dos elementos centrais da chamada nova dança portuguesa", sustenta João Gabriel Silva. Mas, sublinha, com "uma característica muito particular na sua forma de desenvolver a arte, que é uma maneira muito participativa, muito comunitária de o fazer".

Madalena Victorino tem "intervenções em todos os ambientes da sociedade, dos mais pequeninos, dos mais recônditos aos maiores [locais]" e com "uma capacidade de comunicação absolutamente extraordinária", releva o reitor da UC.

"Há muito poucas pessoas com a mesma capacidade de empatia", sustenta João Gabriel Silva, salientando que Madalena Victorino tem desenvolvido um papel igualmente muito importante na área educativa e, "em particular, no trabalho com não profissionais". "Ela põe a dançar qualquer [pessoa] das formas mais relevantes para cada ambiente", com a particularidade de o fazer com uma "tendência muito grande aos mais esquecidos da sociedade", conclui.

O júri do Prémio, cuja decisão foi tomada na quarta-feira, destaca também, designadamente, o facto de os méritos da galardoada se estenderem às áreas da "pedagogia da dança, das artes na comunidade e na educação, assim como das relações entre o teatro e a dança".

"Mais do que uma referência na dança contemporânea, Madalena Victorino foi também uma das mentoras no desenvolvimento dos chamados serviços educativos no país e na programação de eventos que promovem a inclusão cultural e social através das artescontemporâneas".

Madalena Victorino é distinguida com o Prémio Universidade de Coimbra pelo "mérito e valor artístico das suas criações", pela "envolvência comunitária da sua atividade", pela "dimensão educativa que sempre privilegia", pela sua forte ligação à vida cultural, também da cidade de Coimbra, e pela sua "projeção internacional", sintetiza o júri.

Madalena Victorino foi hoje "surpreendida", na Serra do Algarve (onde está a desenvolver projeto Lavrar o Mar), adiantou o reitor da UC, que a contactou por telemóvel para lhe comunicar a decisão do júri.

O galardão, instituído em 2004, patrocinado pelo banco Santander Totta e apoiado pelo Jornal de Notícias, já distinguiu o crítico gastronómico José Quitério, o antigo reitor da Universidade de Lisboa Sampaio da Nóvoa, o cineasta Pedro Costa, o músico e compositor António Pinho Vargas, a cientista Maria de Sousa, o investigador catedrático de química Adélio Mendes e o artista plástico Julião Sarmento, entre outros nomes.

O prémio da edição deste ano é entregue em 1 de março, durante a sessão solene comemorativa do 727.º aniversário da Universidade de Coimbra.