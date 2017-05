Pub

O cantor português Salvador Sobral disputa hoje a final do Festival Eurovisão da Canção, em Kiev, com a música "Amar pelos dois", naquela que poderá ser a melhor prestação de sempre de Portugal no concurso.

Salvador Sobral é o 11.º cantor a subir ao palco em Kiev, na Ucrânia. 26 países participam na 62ª edição desde ano. O Festival da Eurovisão arranca com a canção de Israel, I Feel Alive, interpretada por Imri Ziv.