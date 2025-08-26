Por que a ONU está em crise?

O governo dos Estados Unidos anunciou que o país vai sair da Unesco, por considerar que a adesão à agência não contribui para os seus interesses nacionais. Além disso, o pagamento deste ano da parte americana para o orçamento total da ONU já está atrasado.A organização é uma referência internacional na luta pelos direitos humanos, no combate às alterações climáticas, na proteção de crianças, de património histórico, na promoção da saúde, mas ultimamente tem sido deixada de lado, principalmente nos contextos mais tensos que o mundo tem enfrentado hoje.É uma crise sem precedentes, logo no ano em que a organização comemora oito décadas de atividade. Mas será o fim da ONU?Neste vídeo, olhamos para para os motivos para essa crise, falamos sobre as origens da organização, sobre como funciona e propomos uma reflexão: qual é o futuro da ONU?.Contexto: como Trump vai taxar a UE e o Brasil?.ONU declara oficialmente fome em Gaza, mas Netanyahu diz que é uma "mentira descarada"