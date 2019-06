Sotheby's leiloa cassete inédita com os primeiros passos de Neil Armstrong na Lua

Gary George, um engenheiro mecânico reformado de 65 anos, que foi estagiário da Nasa, está a um passo de ficar milionário. Tudo porque entre as cassetes que comprou num leilão de excedentes do governo norte-americano, em 1976, contém o registo dos primeiros passos do homem na Lua, ou seja, o astronauta Neil Armstrong.

Depois de ter posto o homem na Lua, a 20 de julho de 1969, a Nasa gravava as suas cassetes por cima ou vendia-as para conter despesas, contou à Reuters, por telefone Gary George, que era estudante universitário quando comprou em leilão

1.100 rolos de fitas de cassetes de vídeo da Nasa por 218 dólares.

"Não fazia ideia do valor que elas tinha. Vendia as cassetes aos canais de televisão para as reutilizarem", contou àquela agência noticiosa internacional o engenheiro mecânico reformado que vive em Las Vegas. Três delas, porém, parecem ter um grande valor. Uma contém imagens dos primeiros passos da Lua de Armstrong. E também as suas famosas palavras: "Este é um pequeno passo para o homem mas um salto gigante para a humanidade".

As cassetes vão ser leiloadas a 20 de julho pela Sotheby's, em Nova Iorque, devendo atingir os dois milhões de dólares, segundo indicou, também à Reuters, a porta-voz da leiloeira, Hallie Freer. De acordo com esta, as cassetes mostram também o astronauta Buzz Aldrin a caminhar quase sem gravidade nenhuma e a sua conversa com o presidente Richard Nixon, a fixação da bandeira dos EUA na superfície da Lua e a recolha de pedras e amostras etc...

Quem reparou nas cassetes - com a leganda Apollo 11 EVA - foi o pai de George, num dia em que estava a juntá-las para doar, no âmbito de uma campanha para ajudar uma igreja a pagar taxas. "O meu pai era muito interessado no programa espacial e disse-me: 'Acho que devias ficar com estas. Podem valer alguma coisa um dia mais tarde' Foi por isso que as guardei e andei com elas por todo o país. Foi assim que sobreviveram. Durante 43 anos".

A Nasa admitiu, em 2006, que tinha perdido o rasto das cassetes originais com o registo da chegada do homem à Lua. Dois anos mais tarde, passando férias com um amigo que trabalhou para a Nasa, George ouviu-o dizer que tinha sido encarregado de encontrar os originais. E, na altura, segundo contou à Reuters, pensou: "Bolas, sou eu que as tenho".

Na altura, recorda, não tinha forma de visionar o conteúdo das cassetes, não sabia bem o que estava filmado nelas, Mas depois de encetar conversações com a Nasa, foi a um estúdio de cinema na Califórnia, onde viu o conteúdo pela primeira vez. O som e as imagens que constam nela foram transmitidos por uma câmara que Armstrong levou e permanece na Lua até hoje, 50 anos depois de Armstrong e Aldrin terem alunado o módulo Eagle no âmbito do voo espacial Apollo 11.

Armstrong e Aldrin estiveram cerca de duas horas e meia fora da aeronave recolhendo amostras. Michael Collins pilotou sozinho o módulo de comando e serviço Columbia na órbita da Lua enquanto os seus companheiros estavam na superfície. Armstrong e Aldrin passaram um total de 21 horas e meia na Lua até se reencontrarem com Collins. Armstrong morreu a 25 de agosto de 2012 com 82 anos, Aldrin ainda é vivo e tem 89 anos, tal como Collins, que tem 88 anos.