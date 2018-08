Espanha pondera ficar com a mesma hora de Portugal

Relatório técnico recomenda ao governo que não acabe com mudança da hora

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol admitiu hoje que a Espanha possa ter "outro fuso horário", de acordo com a sua posição geográfica, após a Comissão Europeia anunciar que vai propor o fim da mudança da hora. Estas alterações poderão igualar o horário de Espanha ao de Portugal.

"Talvez Espanha tenha que estar noutro fuso horário. Francamente não sei. Vamos dar ao Parlamento Europeu a oportunidade de ver se é capaz de encontrar um denominador comum entre países que estão em situações geográficas tão diferentes", disse Josep Borrell aos jornalistas, à margem de uma reunião de chefes da diplomacia europeia em Viena.

A Comissão Europeia vai propor o fim da mudança de hora, depois de essa ter sido a vontade expressa por uma grande maioria dos europeus na consulta pública lançada este verão, anunciou o presidente do executivo comunitário, Jean-Claude Juncker, através da rede social Twitter.

Borrell salientou tratar-se de uma proposta que tem de ser debatida no Parlamento Europeu onde "todos os países terão de explicar o seu ponto de vista e em que medida isso favorece ou não o processo de conciliação da vida familiar, adaptação de horários às horas do dia e consumos de energia".

"Certamente que os lapões não têm a mesma opinião que os portugueses", disse ainda, admitindo que não é "um especialista" no assunto.

A alteração no horário em Espanha significaria atrasar o relógio em duas horas em relação ao horário de verão. Assim, Espanha ficaria com um fuso horário igual ao de Londres ou Lisboa.

Isabel Celaá, porta-voz e ministra da Educação, já afirmou que o Governo espanhol está de acordo com a proposta de Juncker, vendo várias vantagens. A ministra adiantou ainda que a mudança do fuso horário da Espanha "está na agenda do Governo".

A consulta pública 'online' sobre a mudança de hora, lançada pela Comissão Europeia em julho e concluída em 16 de agosto, teve uma participação recorde na União Europeia, com mais de 4,6 milhões de contributos.

Em declarações à estação televisiva alemã ZDF, Juncker declarou que "quando se consulta os cidadãos sobre algo, convém de seguida fazer aquilo que eles desejam".

As disposições atuais relativas à hora de verão na UE exigem que os relógios sejam alterados duas vezes por ano, para ter em conta a evolução dos padrões de luz do dia e tirar partido da luz do dia disponível num dado período.

O executivo comunitário irá divulgar hoje ao final da manhã os resultados da consulta aos 28 Estados-membros da UE.