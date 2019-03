Beber sem ficar de ressaca? David Nutt está a desenvolver a fórmula mágica

O álcool é mais perigoso do que drogas como o crack ou a heroína. Quem o disse foi David Nutt, há quase uma década, baseando-se nos danos causados nos consumidores e nos que os rodeiam. Agora, a missão do cientista é encontrar uma alternativa sintética e saudável para o álcool, que simule os seus efeitos positivos, mas não dê ressaca nem prejudique o organismo.

O plano do investigador do Imperial College of London, conta o The Guardian , é arranjar um substituto seguro para o álcool, que no mercado será chamado de Alcarelle.

Há vários anos que o David Nutt se dedica ao desenvolvimento da fórmula mágica - o alcosynth - que fornece as propriedades relaxantes e de sociabilidade do álcool, mas não provoca ressaca nem problemas de saúde.

Para fazer chegar a Alcarelle ao mercado, o cientista e o seu colega, David Orren, procuram reunir cerca de 23.4 milhões de euros. "A indústria sabe que o álcool é uma substância tóxica", disse Nutt, citado pelo Guardian. Se fosse descoberto hoje, o cientista diz que "seria ilegal como alimento". E vai mais além: se os padrões alimentares fossem aplicados ao álcool, o limite seria de um copo de vinho por ano.

O caminho para chegar à fórmula mágica começou a ser traçado em 1983, quando ainda era estudante de doutoramento. Nessa altura, Nutt descobriu uma espécie de antídoto para o álcool, que revertia o estado de embriaguez. Testada em ratos, a substância era, no entanto, demasiado perigosa para uso clínico, já que, se fosse consumida por um indivíduo sóbrio por engano, poderia causar convulsões.

A equipa traçou um projeto para cinco anos, mas é expectável que a chegada da Alcarelle ao mercado possa demorar bem mais. Além dos testes para provar que a molécula é segura, os investigadores precisam de garantir que é bem diferente do álcool, ou seja, que não tem os seus efeitos tóxicos. Precisam, por exemplo, de provar que não causa danos no fígado, no cérebro e no sistema nervoso.

O objetivo não é transformar a Alcarelle numa empresa de venda de bebidas, mas desenvolver um princípio ativo, que possa ser aplicado em vários produtos. Há, inclusive, potenciais investidores na indústria.

Sem relevar pormenores sobre o negócio, Nutt diz que são conhecidos os efeitos "bons" e nefastos que as bebidas alcoólicas têm nas diferentes zonas do cérebro, pelo que o segredo passará por direcionar as partes do cérebro que se deseja atingir.

Enquanto psiquiatra, David Nutt passou grande parte da carreira a lidar com pessoas que tinham problemas relacionados com o álcool. Foi, inclusive, consultor do governo para as questões relacionadas com o abuso de álcool, funções que lhe foram retiradas após declarações polémicas - disse que andar de cavalo era mais perigoso do que ingerir ecstasy.

Pouco depois de ter sido demitido, o cientista publicou um estudo na revista Lancet, no qual mostrava que as bebidas alcoólicas são mais prejudiciais do que o crack ou a heroína.

Ao jornal britânico, Nutt conta que não é contra o álcool, e até é sócio de um bar em Ealing, Londres. Considera, no entanto, que Alcarelle seria "uma boa alternativa".