Foi a vez da Escola Básica 2,3 Professor Delfim Santos falar de Europa no MediaLab DN

O MediaLab do Diário de Notícias recebeu na sua "casa", no passado dia 5 de dezembro, a Escola Básica 2,3 Professor Delfim Santos para realizar o workshop que realiza com o apoio da Representação da Comissão Europeia em Portugal, "Falando da Europa".

A turma de 9º ano foi recebida pela equipa do MediaLab e por Fernanda Fernandes, Responsável do Espaço Europa em Lisboa. Depois de vista uma curta-metragem da Comissão Europeia foi dada aos alunos uma formação inicial sobre o jornalismo e o que é ser jornalista para que ficassem preparados para as tarefas a seguir.

Também com o mesmo objetivo, os alunos tiveram ainda a oportunidade de ouvir uma apresentação do convidado Fábio Gouveia, voluntário do Corpo Europeu de Solidariedade, que lhes explicou um pouco mais sobre a sua experiência e o seu contributo para a União Europeia e na ajuda de projetos como a reconstrução de Nórcia em Itália.

Os alunos conseguiram assim realizar as atividades seguintes com mais facilidade: a construção de dois noticiários de rádio e um de vídeo, por grupos, com base em notícias sobre a UE. Para estes noticiários houve ainda duas duplas de alunos que tiveram o privilégio de entrevistar o convidado Fábio. Estas peças finais irão estar disponíveis muito brevemente no canal do MediaLab DN.

O objetivo deste workshop é o de desafiar jovens a pesquisar, refletir e produzir conteúdos mediáticos sobre temas atuais e pertinentes do ponto de vista da Cidadania, integrados, simultaneamente, na Agenda Europeia.