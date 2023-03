Vídeos mostram guardas de Esposende a gozar e ameaçar, GNR abre processo

A GNR anunciou esta sexta-feira a abertura de um processo interno de âmbito disciplinar depois da divulgação de dois vídeos em que militares do Posto de Esposende surgem a gozar com um homem embriagado e a ameaçar um detido.

Fonte do Comando Distrital de Braga da GNR disse à Lusa que em causa estarão três militares, dois dos quais ainda permanecem no Posto de Esposende e o outro já foi entretanto transferido, a seu pedido.

"O que se vê nos vídeos são ações abusivas e discriminatórias, inadmissíveis numa instituição como a GNR", referiu.

Os vídeos em questão terão sido filmados pelos próprios militares da GNR envolvidos em cada uma das situações.

Numa delas, os militares aparecem a gozar com um homem embriagado, fazendo mesmo alusão à sua fisionomia, designadamente às orelhas.

Na outra, um militar ordena a um detido que ou se encosta à parede ou "leva" mais.

A GNR ainda não sabe quando é que aquelas situações aconteceram, mas admite que já possa ter decorrido há cerca de um ano.

Acrescenta que só agora teve conhecimento dos vídeos, tendo já determinado a instauração de um processo interno de âmbito disciplinar.

"A atuação do militar da Guarda pauta-se por princípios, atitudes e comportamentos que reforçam a dignidade da função policial, o seu prestígio, a sua imagem externa e a da Instituição, não sendo admissível a prática de ações contrárias à moral pública, ao brio e ao decoro, as quais devem ser prevenidas, combatidas e denunciadas, em especial as abusivas e discriminatórias", refere uma nota emitida pela GNR.