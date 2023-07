Universidade de Coimbra recebe novo financiamento de 14,4 milhões de euros

A Aliança do Campus Europeu de Cidades Universitárias (EC2U), coordenada pela Universidade de Poitiers (França) e integrada pela Universidade de Coimbra (UC), recebeu um financiamento de 14,4 milhões de euros no âmbito da candidatura apresentada à iniciativa Universidades Europeias 2023, promovida pela Comissão Europeia.

Em meados de 2020 foi recebido o primeiro financiamento e, posteriormente, o campus pan-europeu começou a conectar as comunidades académicas de sete universidades da Europa, integrando a Universidade de Poitiers, Universidade de Coimbra, Universidade Friedrich Schiller de Jena (Alemanha), Universidade Alexandru Ioan Cuza de Iasi (Roménia), Universidade de Salamanca (Espanha), Universidade de Pavia (Itália) e Universidade de Turku (Finlândia). Além disso, a esta aliança junta-se também a Universidade Johannes Kepler de Linz (Áustria).

O objetivo deste projeto é promover a mobilidade e o desenvolvimento de novos modelos educativos, através da oferta de programas de mestrado conjuntos e de institutos virtuais.

A principal preocupação tem sido garantir a existência de várias atividades, de modo a potenciar a inovação, o empreendedorismo e a empregabilidade, assim como iniciativas de suporte à cooperação na educação e na investigação. As ações promovidas por esta aliança universitária têm como base três dos dezassete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) - Saúde de Qualidade (ODS 3), Educação de Qualidade (ODS 4) e Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11) - pretende-se ainda expandir a sua ação para um quarto objetivo: Paz, Justiça e Instituições Eficazes (ODS 16).

"A atribuição de um novo financiamento à EC2U comprova a qualidade do trabalho desenvolvido pelas sete universidades e seus parceiros estratégicos em prol da criação de sinergias para potenciar a mobilidade, assim como a produção de conhecimento e o ensino, de forma inclusiva e inovadora", refere o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, numa nota divulgada pela Universidade de Coimbra.

Atualmente, a EC2U conta com mais de 200 000 estudantes e de 25 000 investigadores, docentes e membros do corpo técnico. Após o primeiro financiamento, foram criados três mestrados conjuntos, nomeadamente, nas áreas de sustentabilidade, envelhecimento e línguas e culturas europeias.

"A EC2U assume uma visão para a construção da Universidade do Futuro, enquanto espaço aberto e inclusivo, onde todos contribuem para a criação e divulgação do conhecimento. A EC2U assenta na partilha de valores, colocando todos os talentos ao serviço da sociedade", afirma o Coordenador Geral da Aliança EC2U, Ludovic Thilly.

No que respeita à Universidade de Coimbra, destaca-se um apoio por parte da Câmara Municipal de Coimbra, assim como de outras entidades, como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e o Instituto Pedro Nunes. Assim, passam a ser sete os parceiros associados deste projeto, contando com a integração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e do Grupo Bluepharma.