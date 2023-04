Unidades privadas da Saúde foram as que receberam mais queixas neste trimestre

O Portal da Queixa, uma rede social de consumidores online, analisou todas as queixas que recebeu, no primeiro trimestre deste ano, contra unidades de saúde públicas e privadas e concluiu que as mesmas aumentaram 62% relativamente ao período homólogo de 2019, quando se registaram 806 queixas.

Ao todo, já foram registadas no Portal da Queixa 1298 reclamações de utentes. Destas, 480 visavam o setor privado, o que, de acordo com a análise da plataforma, faz com que as queixas neste setor tenham aumentando 220%, já que, no mesmo período, em 2019, o número de queixas recebidas foi de 150.

Em relação, a hospitais e centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, o Portal revela que a subida foi da ordem dos 28,41%, sendo que este ano foram recebidas 452 queixas quando, em 2019, tinham sido registadas 352. A especialidade que mais queixas recebe é a da Pediatria.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os motivos das queixas, esses, já diferem quando são dirigidos às unidades públicas ou privadas. Por exemplo, segundo o Portal, entre os dias 1 de janeiro e 31 de março, a principal queixa recebida contra as unidades do sistema público dizia respeito à morosidade no atendimento, representando 37,2% das queixas.

Por sua vez, o tratamento clínico indevido representava 31,2% do total das queixas; a dificuldade no agendamento de procedimentos chegava aos 19,5% e a falta de informação aos 6%.

No que toca ao sistema privado, o principal motivo das queixas esteve relacionado com a cobrança indevida da prestação de cuidados, representando 20,1% do total, seguindo-se as reclamações sobre morosidade no atendimento, com um total de 19,1% de queixas, e a falta de informação com 12,1%. O tratamento clínico indevido reuniu 9,1% das reclamações contra os privados neste trimestre.

Nesta análise, o Portal da Queixa identificou ainda as especialidades que, nos setores público ou privado, receberam o maior número de reclamações, concluindo que a Pediatria é a área que absorve mais queixas, totalizando 18,8% do total. A área da Obstetrícia recebeu 9,4% das queixas, os Serviços de Ortopedia 7,4%, precisamente a mesma percentagem que a Urologia, com a Oftalmologia e a Oncologia a recolherem também 5,7% das queixas dos doentes.

De acordo com os dados reunidos, o Portal refere ainda que, das 1298 queixas deste primeiro trimestre, mais de 66% foram feitas por utentes do género feminino e mais de 33% do género masculino.

Entre as faixas etárias que mais se queixaram, destacam-se as pessoas entre os 35 e os 44 anos, responsáveis por 84,6% das reclamações deste primeiro trimestre. Recorde-se que, em 2022, o Portal da Queixa, plataforma onde o utente se pode queixar diretamente, recebeu mais de 5000 reclamações dirigidas ao setor da Saúde, com o SNS a liderar com 2044 queixas registadas.