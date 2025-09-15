Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O projeto assenta numa das bases do abolicionismo penal, uma teoria que a investigadora acredita ser muitas vezes mal compreendida.
Uma casa como "forma de liberdade": bolsa de 1,5 milhões de euros para ajudar a integrar presos

Joana Lages, que há vários anos se dedica ao tema da habitação, defende que ter uma casa é uma forma de liberdade e de evitar o regresso ao crime. Trabalho decorrerá em Portugal, Bélgica e Noruega.
Amanda Lima
