Twitter da TAP alvo de ataque informático

O Twitter da TAP terá sido vítima de um ataque informático.

A página oficial da transportadora aérea começou a publicar esta terça-feira uma série de tweets com a palavra inglesa "awesome" (fantástico) e o nome da companhia na página foi alterado para um ponto final.

"A TAP confirma que a sua conta oficial no Twitter foi alvo de um ataque informático", informou fonte oficial da companhia aérea, acrescentando que "desenvolveu já todas as diligências necessárias para proteger a sua conta".

A conta da TAP no Twitter foi criada em janeiro de 2010 e tem 83,1 mil seguidores.

No domingo, dia de eleições legislativas, o Lapsu$ Group reivindicou um ataque informático ao site do Parlamento. Terá sido o mesmo grupo que invadiu os sites do grupo Impresa no início do mês.