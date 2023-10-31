Tribunal condena rei dos catalisadores a um ano e três meses de prisão

O Tribunal de Guimarães condenou esta terça-feira um homem conhecido por 'rei dos catalisadores' a um ano e três meses de prisão efetiva, por furto de gasóleo e condução perigosa..Na leitura do acórdão, a juiz presidente do coletivo justificou a pena efetiva pelos antecedentes criminais do arguido, que já soma "mais de 60 condenações" por crimes contra o património, além de outras por crimes diferentes..O arguido foi condenado por um crime de furto simples na forma tentada e por um crime de condução perigosa, este último quando fugia de uma patrulha da GNR, com as luzes apagadas, a alta velocidade e em contramão..A fuga durou cerca de 10 minutos, até o arguido se despistar..Em causa está o furto de 300 litros de gasóleo de um estaleiro em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, em junho de 2019..Como o gasóleo foi recuperado pela GNR, o furto foi apenas tentado..O arguido fica ainda proibido de conduzir veículos com motor durante 10 meses..O veículo que conduzia na altura foi declarado perdido a favor do Estado..Conhecido por largas dezenas de furtos, sobretudo de catalisadores, o arguido está detido preventivamente desde outubro de 2022, depois de atropelar três ciclistas na estrada da Circunvalação, no Porto, quando fugia à PSP..Há ainda registo de dezenas de casos em que o arguido atestou o depósito do carro que conduzia e fugiu sem pagar..Por tudo isto, considerou o tribunal, não é possível fazer um juízo de prognose favorável, pelo que aplicou prisão efetiva.