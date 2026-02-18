Hospital Santa Maria
Hospital Santa Maria FOTO: Arquivo Global Imagens
Sociedade

Técnicos Auxiliares de Saúde da ULS Santa Maria em greve a 19 de março

Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas explicou que a paralisação vai decorrer entre as 08:00 e as 24:00.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Os Técnicos Auxiliares de Saúde (TAS) da Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria vão estar em greve a 19 de março, em protesto contra a falta de avaliação de desempenho, decidiram esta quarta-feira, 18 de fevereiro, os trabalhadores em plenário.

Em declarações à Lusa após o plenário realizado esta quarta-feira de manhã, Ana Amaral, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, explicou que a paralisação vai decorrer entre as 08:00 e as 24:00 do dia 19 de março.

Disse que a posição de Santa Maria é a de que, “como passaram para uma nova carreira, não se aplica a avaliação” e considerou que a posição da ULS mostra “falta de vontade” em resolver a situação, uma vez que o assunto foi resolvido noutras unidades de saúde.

“Esta situação está resolvida noutros hospitais nomeadamente, IPO de Lisboa, ULS Lisboa Ocidental e ULS Amadora/Sintra”, refere o sindicato na nota em que anunciou o plenário, lembrando que, neste caso, a situação abrange 1.350 trabalhadores.

Estes trabalhadores “são dos que estão diariamente na linha da frente nos cuidados aos doentes”, refere o sindicato, sublinhando que os TAS se sentem ”desvalorizados nas suas funções e no salário”, que se situa perto do salário mínimo nacional.

Segundo o sindicato, em causa está o processo de avaliação do biénio 2023/2024, assim como a avaliação de 2025 e a definição de objetivos para 2026.

“Uma vez que o diploma da carreira não fala de avaliação, aplica-se a lei geral, o que significa que se aplica o SIADAP [sistema de avaliação da função pública]. Não concordamos com ele, mas é o que se aplica”, acrescentou Ana Amaral.

A Lusa tentou obter uma posição do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria sobre esta matéria, mas até ao momento não obteve resposta.

greve
Saúde
ULS Santa Maria
Técnicos Auxiliares de Saúde

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt