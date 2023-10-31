Suspeita de crimes ambientais. GNR faz buscas em vários distritos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a realizar esta terça-feira de manhã buscas de norte a sul do país por suspeitas de crimes ambientais no tratamento de resíduos, disse à Lusa fonte da guarda..A mesma fonte adiantou, pouco depois das 09:00, que a operação conjunta da GNR, da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), e da Autoridade Tributária (AT) está a decorrer em vários distritos..Em causa estão crimes ambientais no tratamento de resíduos e movimentos transfronteiriços de resíduos, segundo a fonte da GNR..A notícia foi avançada inicialmente pela estação de televisão CNN, que diz que as buscas estão a decorrer por crimes ambientais no âmbito do negócio do tratamento de resíduos, estando "em causa, sobretudo, uma empresa com sede em Braga que conta com várias sucursais espalhadas pelo país".