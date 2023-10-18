Sindicato da PSP volta a denunciar falta de coletes antibalísticos

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) voltou esta quarta-feira a denunciar a falta de equipamento de ordem operacional, principalmente os coletes antibalísticos pessoais, na sequência de vários episódios existentes em ocorrências policiais..Em comunicado, a ASPP exige que o Ministério da Administração Interna (MAI) forneça coletes antibalísticos pessoais, ajustados e em efetivas condições de utilização ao efetivo policial.."A determinação em vigor que implica o uso de coletes disponíveis nos carros patrulha, para além de insuficiente, traduz uma irresponsabilidade de quem tem a incumbência de garantir as condições de segurança aos profissionais da PSP", é referido na nota..No entendimento da ASPP, questões relativas a higiene, operacionalidade, adaptação em tamanho e anatomia, não estão acauteladas na determinação em vigor..Por isso, a ASPP/PSP exige que o MAI efetive a distribuição de um colete antibalístico a cada profissional, em respeito pela sua anatomia, tamanho, higiene, segurança e dignidade.."Não o fazer, é sem qualquer dúvida, desprezar tal preocupação e um ato de irresponsabilidade", é sublinhado na nota.