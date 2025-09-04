Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Antigo primeiro-ministro, José Sócrates, no Campus de Justiça, em Lisboa
Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

"Show, don't tell": o 8º dia de audições, com foco no Grupo Lena

José Sócrates voltou a marcar presença no Campus de Justiça. A construção de casas pré-fabricadas na Venezuela e o empreendimento de Vale do Lobo dominaram a sessão, mediante suspeitas de benefícios.
Tomás Gonçalves Pereira
José Sócrates
Operação Marquês

