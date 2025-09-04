Santa Casa confirma que quatro vítimas mortais no Elevador da Glória eram seus funcionários

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirmou esta quinta-feira, 4 de setembro, em comunicado enviado às redações, que quatro dos seus colaboradores morreram no trágico acidente que ocorreu no Elevador da Glória, ao final da tarde de ontem. A instituição revelou ainda que dois outros funcionários permanecem hospitalizados.Numa nota de pesar, a instituição afirma que "a família Santa Casa está de luto" e que "as palavras não chegam para expressar a enorme tristeza que nos une neste momento de dor e consternação". O provedor, Paulo Sousa, numa comunicação dirigida aos profissionais da organização, escreveu que todos se encontram em choque. "Perdemos colegas, amigos, pessoas com quem partilhávamos o nosso dia a dia e a nossa missão...", lamentou.Para prestar auxílio aos seus colaboradores e respetivas famílias, a Misericórdia de Lisboa disponibilizou um gabinete de suporte emocional e clínico. A instituição endereçou também "os votos de rápidas melhoras" aos dois feridos que se encontram no hospital.Conscientes de que muitos encontram conforto na fé, será celebrada uma missa em homenagem aos trabalhadores vítimas da tragédia. A cerimónia está marcada para esta sexta-feira, dia 5 de setembro, às 12h30, na Igreja de São Roque, em Lisboa.A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa termina a nota expressando a sua solidariedade a todas as vítimas e enviando as "mais sentidas condolências às famílias, colegas e amigos dos colaboradores que faleceram". O Elevador da Glória era um meio de transporte frequentemente utilizado por muitos dos funcionários da instituição..Diretor da PJ não afasta cenários: "Não está excluído nada". Sta Casa confirma que 4 vítimas eram funcionários.A última imagem com vida do guarda-freio André Marques no elevador da Glória, antes do acidente