Revista de imprensa. Saída de médicos dos paliativos, suplementos alimentares e Carlos Moedas dominam as capas

A saída em massa de médicos e enfermeiros das equipas de cuidados paliativos, o aumento das vendas de suplementos alimentares e as declarações de Carlos Moedas a rejeitar a demissão devido ao acidente do Elevador da Glória dominam as capas dos jornais da manhã desta segunda-feira, 8 de setembro.O jornal Público escreve em manchete que as equipas de cuidados paliativos dos centros de saúde estão a perder médicos e enfermeiros “para outras unidades onde recebem melhor e ganham incentivos financeiros pelo desempenho”. A situação destes profissionais, que prestam assistência em casa dos doentes, foi denunciada numa carta dirigida ao Governo “a alertar para o esvaziamento” das equipas comunitárias “e a pedir que sejam transformadas em unidades funcionais”. Já o Jornal de Notícias (JN) avança que as vendas e o registo de novos suplementos alimentares disparou. São mais de 33 mil suplementos postos à venda a partir do nosso país. “O crescimento nas farmácias é de 6%, mas não contabiliza outras plataformas”, explica o jornal, que adianta também que as empresas internacionais estão a legalizar produtos em Portugal “por ser gratuito”.O Correio da Manhã dedica o seu principal destaque na primeira página a um negócio de sexo escondido em lojas de massagens. “Espaços abertos em Coimbra, Figueira da Foz e Leiria prestavam serviços sexuais”, escreve o CM. Duas mulheres e um homem, gerentes das “lojas de massagens”, respondem agora em tribunal.Todos os jornais também puxam à capa a posição do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, na sequência do acidente do Elevador da Glória, que causou a morte a 16 pessoas, e do recente relatório do gabinete de investigação de acidentes, o GPIAAF. Moedas descartou a demissão e atacou o PS por exigir que saia. “Nesta tragédia não há nenhum erro que me possa ser imputado”, disse o autarca. Nos desportivos, A Bola puxa pelo plano do Sporting de fazer de Trincão "o capitão do futuro", a partir da época de 2026/2027, com a saída de Huulmand, enquanto o Record destaca a destruição da casa de Sudakov, o médio ucraniano que reforçou o Benfica esta época. Quanto a O Jogo prefere o tema da lesão de Alberto Costa, o lateral do FC Porto que vai falhar a próxima jornada.