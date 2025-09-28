Revista de imprensa: Regresso das barracas, Carris, vitória do Sporting e confusão na Luz

O jornal Público deste sábado dá grande destaque a uma reportagem (no caderno P2) sobre o regresso dos bairros de barracas em Lisboa, um problema do passado que nunca foi totalmente resolvido, e que agora reemerge num contexto em que os preços da habitação dispararam tornando comprar ou arrendar casa inacessível para muitos trabalhadores.O diário traz também uma entrevista com a candidata do Partido Socialista à câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, que diz que "autopromoção, vitimização e desresponsabilização", são as marcas do atual presidente da autarquia da capital, Carlos Moedas. "Portugueses apostam em certificados e imobiliário para garantir reforma" lê-se na capa do Jornal de Noticias deste domingo, dia 28 de setembro. O diário sediado no Porto dá destaque aos hábitos de poupança das famílias portuguesas, que são conservadoras nos seus investimentos, preferindo os depósitos a prazo, certificados de aforro e o imobiliário. E sublinha os dados do Ageing Report da Comissão Europeia, de 2024, que aponta para os portugueses que se reformarem em 2050 acabarem com uma pensão de apenas 38,5% do último salário. No Correio da Manhã dá destaque à detenção pela Polícia Judiciária do professor e ex-candidato do Chega a Arruda dos Vinhos, expulso do partido, Artur Alves. "Novos abusos sexuais a aluna tramam professor" titula o diário sobre o homem de 53 anos que já tinha sido acusado de outros crimes da mesma natureza. Este diário avança também com a notícia de que o novo contrato de manutenção dos elétricos históricos da Carris foi assinado no dia a seguir à tragédia do Elevador da Glória que fez 16 vítimas mortais. Diz o CM que decisão do conselho de administração da Carris foi aprovada a 8 de maio deste ano, a adjudicação aprovada a 10 de julho, o contrato foi assinado no dia 4 de setembro, tendo sido publicado no portal Bae, da contratação pública no dia 17. A Carris diz que é uma "coincidência", sem relação com o acidente. Na imprensa desportiva os destaques vão para a vitória do Sporting e a Assembleia Geral do Benfica. "Matador" titula A Bola sobre a vitória dos leões frente ao Estoril por uma bola. Sobre a AG dos encarnados fala em "Alta tensão na Luz", com o relatório e contas e o regulamento eleitoral chumbados, numa reunião em que Luís Filipe Vieira foi insultado e Rui Costa apelou à união. "Suárez matador" é a manchete do Record, a sublinhar que "golo solitário do colombiano vale triunfo sofrido", e o treinador Rui Borges "muito crítico". Quanto à AG do Benfica, "Confusão total" lê-se na capa, com "insultos, empurrões e dois chumbos". No O Jogo o título da manchete é "Suárez é fixe", mas o treinador, Rui Borges, critica "facilitismo que não pode acontecer". Destaque também para André Villas-Boas, presidente do Futebol Clube do Porto, que ataca a Liga: "Vamos incomodando muita gente". Na capa também a AG do Benfica - "Chamem a polícia"