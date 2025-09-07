Revista de imprensa. Elevador da Glória, bebés nascidos fora do casamento e bónus nas pensões

A apresentação da primeiras conclusões do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) ao descarrilamento do Elevador da Glória, ontem, às 20 horas, enche as primeiras páginas da imprensa portuguesa este domingo, dia 7. "Não havia redundância que salvasse Elevador da Glória após a ruptura no cabo", titula o jornal Público na manchete. O destaque fotográfico do jornal diário vai para a notícia de que Portugal é o país da União Europeia que registou a maior subida de bebés nascidos fora do casamento. Nas últimas duas décadas, registou-se um aumento de quase 33%. O Jornal de Notícias avança que "Poupança por abastecer com gasolina em Espanha duplica em apenas um ano". Reportagem do diário com sede no Porto mostra "romaria" portuguesa nos postos de Tui. Sobre o Elevador da Glória, explica-se que o "cabo que unia as cabinas cedeu".O destaque fotográfico vai para a seleção portuguesa de hóquei em patins que ontem venceu a França na final do Europeu por 4-1. Já o Correio da Manhã diz que o "elétrico embateu a 60km/hora" e para os "50 segundos de terror". A manchete vai para o "Bónus para reformados chega amanhã às contas", com a Segurança Social a pagar suplemento entre os 100 e 200 euros, consoante o valor da pensão e até aos 1567,50 euros. Na imprensa desportiva, A Bola dá destaque à vitória da seleção portuguesa de futebol frente à Arménia no apuramento para o Mundial de 2026, e ao hóquei em patins. "A seleção está de volta ao trono europeu", lê-se na primeira página. "Portugal é fixe" avança por sua vez o Record, destacando as vitórias das seleções portuguesas no futebol e no hóquei em patins, e o desempenho de João Almeida na Vuelta - "está na luta".Em dia feliz para Portugal no campo desportivo, O Jogo destaca na primeira página os "Senhores da Europa" e a "Goleada das arábias". Em atualização