Revista de imprensa. Diferença de tratamento no reagrupamento familiar, multas por beatas no chão e Benfica

O reagrupamento familiar na imigração merece a atenção do jornal Público este sábado, dia 18. "Imigrantes com visto gold têm 15 vezes mais facilidade em reunir família" é a manchete do diário, que diz que os procedimentos simplificados e prioridade administrativa explicam a diferença de tratamento em relação aos processos de outros imigrantes. Especialistas ouvidos alertam para o direito à família estar a transformar-se num "privilégio económico". A fotografia da capa vai para Trump e Zelensky, que se reuniram ontem na Casa Branca, em Washington. "Trump descarta cimeira a três, mas promete paz 'rápida' na Ucrânia", escreve o diário. O Jornal de Notícias (JN) dá destaque às multas aplicadas por se atirar beatas de cigarro ao chão. "Apenas 108 multas em dois anos por atirar cigarros ao chão", titula o jornal diário com sede no Porto. Desde 2024 foram abertos 183 processos contra pessoas e empresas, 75% dos quais por se atirarem beatas ao chão e os restantes casos por outras razões, como a falta de cinzeiros à porta. A lei em causa entrou em vigor no dia 4 em setembro de 2019 e segundo o JN, associações da restauração e ambientais criticam a fiscalização a cargo da ASAE, Autoridade da Segurança Alimentar e Económica. O Correio da Manhã tem em manchete que "Juros já pesam menos de metade da prestação da casa", mais concretamente 49,6%. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que em setembro a prestação média da casa recuou 11 euros para 393 euros, face a igual período do ano passado. Desse valor, 195 correspondem ao pagamento de juros, e 198 euros a capital amortizado (50,4%). Na imprensa desportiva, A Bola destaca a vitória do Benfica sobre o Desportivo de Chaves, num jogo para a Taça de Portugal. Jornal titula, em letras gordas, que "Pavlidis tinha as chaves". O jogador grego foi o autor dos dois golos da partida em que o Chaves não conseguiu marcar. No Record, Pavlidis passa a "Resolvidis". Escreve o jornal que o "grego bisa e Águias seguem em frente na Taça".O Jogo não foge à regra: "Pavlidis não brinca". O diário desportivo fala em exibição "discreta" do Benfica, mas que se revelou "suficiente". E cita o treinador José Mourinho, que disse "brincámos com o fogo".