Revista de Imprensa. Devolução de IVA aos turistas e a falta de pistas no caso de mulher desaparecida

A devolução do IVA a turistas e a falta de pistas no caso do desaparecimento de uma pessoa em Tabuaço dominam as manchetes dos diários desta terça-feira, 9 de setembro. O Correio da Manhã adianta que a polícia não tem pistas que, para já, permitam resolver o caso de Francisca Sousa, uma mulher de 44 anos desaparecida em Tabuaço. A Polícia Judiciária, que investiga o caso há três meses, fez perícias aos equipamentos do namorado da pessoa desaparecida, mas estes não terão revelado nada. Quanto ao Jornal de Notícias, dedica o seu maior destaque de capa ao IVA devolvido aos turistas, escrevendo que no ano passado “a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) certificou quase 900 mil faturas com isenção de IVA, relativas a compras feitas em Portugal por cidadãos de fora da União Europeia”. Ou seja, foram devolvidos “86 milhões de euros no âmbito deste regime de isenções, o ‘tax free’, a turistas de 254 países”.O jornal Público prefere puxar pelo caso do homicídio de um jovem marroquino, adiantando que a Polícia Judiciária contraria a autópsia e não validou os indícios de agressão fatal que sustentam a ausação contra dois agentes da PSP. Os dois agentes da PSP de Olhão estão acusados de sequestro agravado e homicídio qualificado do jovem de 26 anos.Nos económicos, o Jornal de Negócios revela que o Tribunal Constitucional proibiu o travão às reinscrições na Caixa Geral de Aposentações. Segundo o jornal, o Constitucional considera que “quem tenha saído da Função Pública depois de 2006 e regressado até 2024 deve ser reinscrito na Caixa Geral de Aposentações”, naquela que é a primeira decisão sobre esta matéria.O Jornal Económico puxa para manchete que a central sindical UGT já admite uma greve geral contra a reforma laboral que o Governo tem em em curso, e que implica mais de 100 alterações à lei.Os jornais desportivos dividem as atenções entre três assuntos: a possibilidade de saída do central do Sporting Gonçalo Inácio; a (boa) integração do avançado Suarez nos leões e a vaga de lesões no FC Porto.O Record adianta que a equipa e técnicos do Sporting ficaram surpreendidos, pela positiva, com o trabalho do avançado colombiano Suarez, enquanto A Bola revela que o central Gonçalo Inácio não está a salvo de uma contratação relâmpago de um clube saudita, uma vez que neste país as inscrições ainda não terminaram. Em causa está a possibilidade de os interessados “baterem” a cláusula de rescisão, no valor de 60 milhões de euros.O Jogo puxa para a capa as lesões na equipa, que já levaram à paragem de dois laterais e, agora, do avançado holandês De Jong.