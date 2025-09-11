Revista de imprensa: alertas de guerra na Polónia, recuo nas propostas sobre parentalidade e Bernardo Silva

O escalar da tensão entre o bloco leste da NATO e a Rússia, após a Polónia ter intercetado vários drones russos no seu espaço aéreo, é o grande destaque em muita da imprensa nacional e internacional nesta quinta-feira, 10 de setembro. Mas há ainda ecos da tragédia do elevador da Glória nas páginas dos diários nacionais, bem como o avanço de Catarina Martins para as presidenciais, a revisão de propostas sobre parentalidade na lei laboral e até uma promessa eleitoral que promete agitar o universo benfiquista.No jornal Público, a manchete é dedicada ao incidente que voltou a fazer soar alarmes no leste da Europa, com a Polónia a invocar mesmo o artigo 4º da NATO. “Polónia acusa Rússia de violar espaço aéreo e expõe risco de conflito aberto”, destaca o jornal, numa primeira página em que a foto principal vai para outro assunto internacional: a jornada de protestos em França, que resultaram em mais de 500 detenções.Na política nacional, o Público dá conta do avanço de Catarina Martins, antiga líder do Bloco de Esquerda, para as eleições presidenciais, e tem ainda uma entrevista com José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, que avisa que “o Governo tem de decidir se quer ficar no colo do Chega” na próxima negociação e votação do Orçamento de Estado para 2026.Já o Correio da Manhã dá a manchete a um caso de violência doméstica que envolve um ator de telenovelas ,enquanto a principal foto de capa é ainda sobre a tragédia da calçada da Glória, em Lisboa, e uma nova revelação: “Cérebro do elevador da Glória sem qualquer proteção”. Mecanismo não tinha fechadura nem cadeado, escreve o jornal.No Jornal de Notícias, o título principal é destinado a um caso de Justiça: “Advogada pôs droga no carro de ex-clientes e chamou a Polícia”. Em destaque fotográfico, o caso de um menino que morreu num treino no campo do Boavista. “Família de menino que morreu no treino sem direito a indemnização”, revela o jornal.No Diário de Notícias, o orçamento para as Forças Armadas faz manchete deste dia: "Plano para investimento de 2% do PIB em Defesa soma capacidades para o Exército, Marinha e Força Aérea".Leia aqui o DN desta quinta-feira 11 de setembro.Na imprensa económica, Jornal de Negócios e Jornal Económico dão conta de que o Governo vai rever propostas de parentalidade da lei laboral, recuando em algumas matérias.Nos desportivos, destaque para o nome de Bernardo Silva nas capas de A Bola e Record. O internacional português do Manchester City entra na campanha para as eleições do Benfica, como o trunfo maior do candidato Noronha Lopes para convencer os sócios encarnados. O gestor promete “prioridade máxima” ao regresso do jogador à Luz.Lá por fora, em Espanha, o El País destaca também o incidente com os drones russos na Polónia. “Rússia desafia a NATO com uma incursão de drones na Polónia”. No El Mundo: “Putin mete a guerra na União Europeia”.Também no Reino Unido, os alertas de guerra na Europa são tema principal no The Guardian. “Polónia avisa para ameaças de guerra após drones russos terem invadido espaço aéreo”. Mas também há espaço para uma descoberta da NASA, que encontrou “o sinal mais claro até hoje” de vida antiga em Marte.Nos tabloides, o foco vai para os “dramas reais” (da realeza). “Hello papa (Olá papá)”, titula o Daily Mirror, com uma foto de Harry, o príncipe desavindo que voltou a encontrar-se com o pai, o rei Carlos III, ao fim de 19 meses, para um chá em Londres.Em França, maior atenção para os problemas internos, com os protestos nas ruas e mudança de primeiro-ministro. “Lecornu: que compromisso para desbloquear a França?”, interroga o Le Figaro na sua primeira página.Nos EUA, Wall Street Journal e Washington Post destacam o assassinato de Charlie Kirk, o influenciador pró-Trump atingido a tiro enquanto discursava num campus universitário em Utah.