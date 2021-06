Recuperado corpo do jovem desaparecido no cais de Alhandra

Buscas por jovem de 15 anos desaparecido no rio Tejo retomadas 4.ª feira

Foi recuperado esta sexta-feira o corpo do jovem de 15 anos que tinha desaparecido na terça-feira depois de se ter sentido mal enquanto nadava na zona do cais de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, informou a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta foi dado às 10.30 por um pescador que se encontrava nas imediações das instalações da CIMPOR, que contactou a PSP e informou que se encontrava um corpo na água a sul de Alhandra, tendo sido de imediato ativado para o local o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa.

O corpo foi recolhido pelos Bombeiros Voluntários de Alhandra, acompanhados pelos elementos da Polícia Marítima, tendo sido posteriormente identificado como sendo o jovem desaparecido.

"O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima", pode ler-se na nota da Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para o desaparecimento do rapaz foi dado às 14:17 de terça-feira.

Posteriormente, fonte da Polícia Marítima explicou que o rapaz estava acompanhado por um colega quando se terá sentido mal, enquanto nadava, e desapareceu.

Segundo a Polícia Marítima, após o alerta, foram "de imediato ativados para o local elementos da Polícia Marítima, da Estação Salva-Vidas de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários de Alhandra, Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de Santa Iria".