'Chipz', um dos integrantes da Roboteca do Goethe-Institut Lisboa.Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Quer alugar um robô? Eis aqui a primeira 'roboteca' de Portugal

Biblioteca do Goethe-Institut Lisboa passa a ter acervo de pequenos robôs para estimular interesse pela robótica em crianças e jovens. Iniciativa também vai ter workshops de 'coding' e videojogos.
Caroline Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

Pequenos, coloridos, com 'caras' simpáticas ou fios expostos, a girar, cantar, dançar, emitir sons, luzes. Estas são apenas algumas das características dos robôs que agora formam a Roboteca do Goethe-Institut Lisboa, a primeira deste género em Portugal.

A biblioteca do instituto, que conta com cerca de cinco mil livros no seu acervo, passa a ter ao todo 13 robôs disponíveis para aluguel, para crianças a partir dos cinco anos de idade, da mesma forma como se aluga um livro. Basta ter o cartão de sócio da biblioteca, requisitar o robô e levá-lo para casa, sem nenhum custo associado.

Manuel Malzbender, diretor da biblioteca, explica ao DN que o objetivo é incentivar "as crianças e jovens, que podem assim dar os primeiros passos na programação".

O Andy é programável com até 30 ações, com 2 modos de deslocação, luz, sons e modo de baile.Reinaldo Rodrigues
O Dash pode se mover, cantar, dançar, acender as luzes, responder a vozes, emitir sons e até contar uma história.Reinaldo Rodrigues
Roboteca vai ter 13 robôs para aluguel.Reinaldo Rodrigues

Entre os robôs que podem ser alugados, está o Chipz, que anda, reconhece objetos, evita-os pelo caminho, e segue o seu 'amigo'. Há também o Andy que, com seu 'olhar' amável, pode executar 30 ações, com dois modos de deslocação, emitir luz e sons. Para os mais animados, há o Dash, que pode se mover, cantar, dançar, acender as luzes, responder a vozes, emitir sons e até contar uma história.

Além dos robôs, a Roboteca vai passar a ter uma agenda de workshops e outros eventos na área da programação. O conceito "existe já há bastantes anos na Alemanha. Há várias bibliotecas públicas alemãs que oferecem workshops de coding e programação gratuitos para os seus visitantes e é uma ideia que queremos introduzir aqui em Portugal", diz Manuel Malzbender.

Manuel Malzbender, diretor da biblitoeca, e o NAO, o robô humanóide que viajou pelo mundo e vai ajudar nos workshops de programação.Reinaldo Rodrigues

Um dos 'cabeça de cartaz' para os workshops será o NAO, um robô humanóide, desenvolvido pela SoftBank Robotics, que não vai estar disponível para aluguel, mas que vai ajudar a aumentar o interesse dos jovens pelo tema.

"O NAO foi utilizado pelos Goethe-Institut no projeto Robots in Residence, que viajou por vários países e agora está em Lisboa definitivamente. Planeamos usar o NAO numa colaboração que estamos a formular com uma Escola Superior portuguesa, para ter conversas sobre robótica com um público mais jovem".

O arranque da roboteca neste sábado, 20 de setembro. Às 11h00 haverá um workshop sobre programação de robôs, brinquedos e jogos interativos para crianças a partir dos 10 anos, em colaboração com MILL – Makers In Little Lisbon, e às 11h30, uma demonstração do curso de línguas Coding e Alemão.

A participação é livre mediante inscrição prévia por email para biblioteca.lisboa@goethe.de

