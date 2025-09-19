Quer alugar um robô? Eis aqui a primeira 'roboteca' de Portugal

Pequenos, coloridos, com 'caras' simpáticas ou fios expostos, a girar, cantar, dançar, emitir sons, luzes. Estas são apenas algumas das características dos robôs que agora formam a Roboteca do Goethe-Institut Lisboa, a primeira deste género em Portugal.A biblioteca do instituto, que conta com cerca de cinco mil livros no seu acervo, passa a ter ao todo 13 robôs disponíveis para aluguel, para crianças a partir dos cinco anos de idade, da mesma forma como se aluga um livro. Basta ter o cartão de sócio da biblioteca, requisitar o robô e levá-lo para casa, sem nenhum custo associado.Manuel Malzbender, diretor da biblioteca, explica ao DN que o objetivo é incentivar "as crianças e jovens, que podem assim dar os primeiros passos na programação"..Entre os robôs que podem ser alugados, está o Chipz, que anda, reconhece objetos, evita-os pelo caminho, e segue o seu 'amigo'. Há também o Andy que, com seu 'olhar' amável, pode executar 30 ações, com dois modos de deslocação, emitir luz e sons. Para os mais animados, há o Dash, que pode se mover, cantar, dançar, acender as luzes, responder a vozes, emitir sons e até contar uma história.Além dos robôs, a Roboteca vai passar a ter uma agenda de workshops e outros eventos na área da programação. O conceito "existe já há bastantes anos na Alemanha. Há várias bibliotecas públicas alemãs que oferecem workshops de coding e programação gratuitos para os seus visitantes e é uma ideia que queremos introduzir aqui em Portugal", diz Manuel Malzbender..Um dos 'cabeça de cartaz' para os workshops será o NAO, um robô humanóide, desenvolvido pela SoftBank Robotics, que não vai estar disponível para aluguel, mas que vai ajudar a aumentar o interesse dos jovens pelo tema."O NAO foi utilizado pelos Goethe-Institut no projeto Robots in Residence, que viajou por vários países e agora está em Lisboa definitivamente. Planeamos usar o NAO numa colaboração que estamos a formular com uma Escola Superior portuguesa, para ter conversas sobre robótica com um público mais jovem".O arranque da roboteca neste sábado, 20 de setembro. Às 11h00 haverá um workshop sobre programação de robôs, brinquedos e jogos interativos para crianças a partir dos 10 anos, em colaboração com MILL – Makers In Little Lisbon, e às 11h30, uma demonstração do curso de línguas Coding e Alemão.A participação é livre mediante inscrição prévia por email para biblioteca.lisboa@goethe.de.Imigrantes celebram formatura em curso de língua portuguesa.Joana Rocha, a pioneira das ondas que dá voz no surf (e na vida) a crianças e jovens