Queda de grua sobre um edifício de dois andares em Cascais faz um ferido grave

A queda de uma grua sobre um edifício de dois pisos num bairro do Estoril, no concelho de Cascais, fez esta quarta-feira um ferido grave, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários do Estoril.

O ferido, que inicialmente ficou preso dentro da grua, era o manobrador e foi transportado para o Hospital de Cascais com ferimentos considerados graves, segundo adiantou à Lusa o 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários do Estoril, Bruno Carvalho.

Segundo a mesma fonte, o edifício onde caiu a grua era habitado e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Cascais (distrito de Lisboa) encontra-se a avaliar os estragos e a eventual necessidade de realojamento dos moradores.

O alerta para o acidente foi dado às 15.40 e mobilizou oito operacionais, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Cascais, a PSP do Estoril e o Serviço Municipal de Proteção Civil.