Que rota segues Ocidente? "Se investes em armas e não no futuro dos filhos?"

O auditório estava cheio. No palco apenas duas cadeiras, a do Papa Francisco e a do Presidente da República, sem flores ou outros ornamentos, apenas a simplicidade. Na primeira fila, o primeiro-ministro António Costa, acompanhado da mulher, e outros membros do Governo, e da Igreja. O resto da plateia era composta por outros membros do Corpo Diplomático, figuras da sociedade civil, do mundo e da cultura.

Passava pouco das 12:30 quando Francisco iniciava o seu discurso, aguardado por muitos e que, mais uma vez, acabou por surpreender, podendo mesmo dizer-se que a tónica principal foi uma crítica aos próprios políticos, da Europa e da União Europeia, do Ocidente e, no fundo, do mundo inteiro, sobre o que andam a fazer, perante o poder que têm, se optam por investir em fábricas de armamento, numa alusão à Guerra na Ucrânia, em vez de investir nos filhos e nas famílias, lembrando que "os jovens são o futuro" e que todos temos "a obrigação" de "trabalhar para o bem comum", "deixando para trás contrastes e diferenças de visão!".

Mas a mensagem final é de "esperança" na construção de um mundo de pactos globais quer para o ambiente, quer na educação, quer para a migração e para a inclusão, acreditando que, "Lisboa, capital do mundo", como disse, possa tornar-se num marco da mudança, já que é um exemplo também, na convivência entre povos, fazendo mesmo alusão ao Bairro da Mouraria, onde 60% dos habitantes de diferentes países.

Sentado, o Papa Francisco leu um discurso para o mundo e para o Ocidente. © Leonel de Castro Global Imagens

Durante mais de 20 minutos, Francisco, grande comunicador, expressou palavra a palavra, de forma pausada, dando sentido a cada uma e suscitando reações, até efusivas, da plateia. Sabia para quem estava a falar, para muitos decisores, mas nunca esqueceu o passado e a cultura do país e da cidade onde está.

As primeiras palavras foram de saudação, dizendo que estava "feliz por estar em Lisboa, cidade do encontro que abraça vários povos e culturas e que, nestes dias, se mostra ainda mais universal; torna-se, de certo modo, a capital do mundo", acrescentando que esta característica "condiz bem com o seu caráter multiétnico e multicultural (penso, por exemplo, no bairro da Mouraria, onde convivem pessoas provenientes de mais de sessenta países) e revela os traços cosmopolitas de Portugal, que afunda as suas raízes no desejo de se abrir ao mundo e explorá-lo, navegando rumo a novos e amplos horizontes".

Aqui surge a referência aos Lusíadas, ao poeta L. Vaz de Camões, ao passado, ao lembrar que muito perto daqui, no Cabo da Roca, "está gravada a frase dum grande poeta desta cidade: 'Aqui... onde a terra se acaba e o mar começa'", para dizer que é aqui, neste país, que a terra "confina com o oceano, que delimita os continentes. E, do oceano, Lisboa conserva o abraço e o perfume. Faço meu, com muito gosto, aquilo que os portugueses costumam cantar: «Lisboa tem cheiro de flores e de mar».

Na primeira fila, o primeiro-ministro, António Costa, com a mulher. © Leonel Castro Global Imagens

De Camões a Amália, de Sophia de Mello Breyner a Pessoa e Saramago

De Camões passou para a fadista Amália Rodrigues, recordando o "Cheira bem, cheira a Lisboa", e depois para Sophia de Mello Breyner, dizendo que "o mar é um apelo que não cessa de ecoar no ânimo de cada português, podendo uma vossa poetisa celebrá-lo como «mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim». E é à vista deste oceano, que faz um apelo à reflexão, aos portugueses e ao mundo, sobre o sentido da vida, sobre o que liga os povos e os países, as terras e os continentes e com a ideia de que as fronteiras entre estes não deve servir como um limite, um obstáculo, mas como "zonas de contacto", porque "o mundo, diante de problemas comuns, mantém-se dividido ou pelo menos não suficientemente unido, incapaz de enfrentar juntos aquilo que nos põe em crise a todos. Parece que as injustiças planetárias, as guerras, as crises climáticas e migratórias correm mais rapidamente do que a capacidade e, muitas vezes, a vontade de enfrentar em conjunto tais desafios".

Papa compromete Lisboa

E nesta altura que compromete Lisboa e os políticos portugueses, ao afirmar que "Lisboa pode sugerir uma mudança de ritmo", porque aqui, em 2007, foi assinado aqui o homónimo Tratado de reforma da União Europeia. Nele se lê que «a União tem por objetivo promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus povos» (Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade Europeia, art. 1.4/2.1); mas vai mais longe afirmando que, «nas suas relações com o resto do mundo (...), contribui para a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável do planeta, a solidariedade e o respeito mútuo entre os povos, o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos humanos» (art. 1,4/2.5)".

O cardeal Tolentino Mendonça, que se diz ter contribuído para este discurso do Papa e nas suas referências a Lisboa e à cultura. © Leonel Castro Global Imagens

Francisco faz questão de sublinhar que este Tratado "não se trata apenas de palavras, mas de marcos miliários no caminho da comunidade europeia, esculpidos na memória desta cidade. Este é o espírito do conjunto, animado pelo sonho europeu dum multilateralismo mais amplo do que o mero contexto ocidental".

Afirmando ainda que "o certo é que Lisboa constitui a capital mais ocidental da Europa continental, lembrando a necessidade de abrir caminhos de encontro mais vastos, como aliás Portugal está a fazer sobretudo com os países de outros continentes irmanados pela mesma língua. Espero que a Jornada Mundial da Juventude seja, para o «velho continente», velho, digamos, continente antigo, um impulso de abertura universal".

O Mundo tem necessidade da Europa

As suas palavras continuam no sentido do que o mundo precisa, e "o mundo tem necessidade da Europa, da Europa verdadeira: precisa do seu papel de construtora de pontes e de pacificadora no Leste europeu, no Mediterrâneo, na África e no Médio Oriente. Assim poderá a Europa trazer, para o cenário internacional, a sua originalidade específica; vimo-la delineada no século passado quando, do crisol dos conflitos mundiais, fez saltar a centelha da reconciliação, tornando verdadeiro o sonho de se construir o amanhã juntamente com o inimigo de ontem, o sonho de abrir percursos de diálogo e inclusão, desenvolvendo uma diplomacia da paz que extinga os conflitos e acalme as tensões, capaz de captar o mais débil sinal de distensão e de o ler por entre as linhas mais tortas da realidade".

O mundo de hoje navega "momentos tempestuosos", disse o Papa. "Sente-se a falta de rotas corajosas de paz. Olhando com grande afeto para a Europa, no espírito de diálogo que a carateriza, apetece perguntar-lhe: Para onde navegas, se não ofereces percursos de paz, vias inovadoras para acabar com a guerra na Ucrânia e com tantos conflitos que ensanguentam o mundo? E ainda, alargando o campo: Que rota segues, Ocidente? A tua tecnologia, que marcou o progresso e globalizou o mundo, sozinha não basta; e muito menos bastam as armas mais sofisticadas, que não representam investimentos para o futuro, mas empobrecimento do verdadeiro capital humano que é a educação, a saúde, o Estado social".

Eurico Brilhante Dias líder da bancada socialista e Luís Montenegro líder do PSD. © Leonel Castro Global Imagens

Investe-se em armas e não nos filhos

O Papa manifestou a sua preocupação ao ler, "em muitos lugares, que se investe continuamente os recursos em armas e não no futuro dos filhos. Investe-se mais nas fábricas de armas do que no futuro dos filhos. Sonho uma Europa, coração do Ocidente, que use o seu engenho para apagar focos de guerra e acender luzes de esperança; uma Europa que saiba reencontrar o seu ânimo jovem, sonhando a grandeza do conjunto e indo além das necessidades imediatas; uma Europa que inclua povos e pessoas, com a própria cultura, sem correr atrás de teorias e colonizações ideológicas. Aqui penso no pai fundador da União Europeia, que sonhava em grande".

Passando a abordar um dos seus temas queridos, o ambiente e as alterações climáticas. "No mundo evoluído de hoje, paradoxalmente, tornou-se prioritário defender a vida humana, posta em risco por derivas utilitaristas que a usam e descartam. Penso em tantas crianças não-nascidas e idosos abandonados a si mesmos, na dificuldade de acolher, proteger, promover e integrar quem vem de longe e bate às nossas portas, no desamparo em que são deixadas muitas famílias com dificuldade para trazer ao mundo e fazer crescer os filhos".

Questionando mesmo: "Também aqui apetece perguntar: Para onde navegais, Europa e Ocidente, com o descarte dos idosos, os muros de arame farpado, as mortandades no mar e os berços vazios? Para onde ides se, perante o tormento de viver, vos limitais a oferecer remédios rápidos e errados como o fácil acesso à morte, solução cómoda que parece doce, mas na realidade é mais amarga que as águas do mar? Penso em tantas leis sofisticadas sobre a eutanásia..."

Muitos outros representantes da igreja estiveram presentes © Leonel Castro Global Imagens

Lisboa pode sugerir a mudança

Mas, Lisboa, dizia Francisco oferece-nos motivos de esperança e para esperar. "Há uma maré de jovens que se espraia sobre esta cidade acolhedora. Quero agradecer o grande trabalho e generoso empenho empreendidos por Portugal para acolher um evento tão complexo de gerir, mas fecundo de esperança, pois - como se diz por aqui - «ao lado dos jovens, não se envelhece». Jovens provenientes de todo o mundo que cultivam anseios de unidade, paz e fraternidade, desafiam-nos a realizar os seus sonhos bons. Não andam pelas ruas a gritar sua raiva, mas a partilhar a esperança do Evangelho - a esperança da vida. E se, em muitos lugares, se respira hoje um clima de protesto e insatisfação, terreno fértil para populismos e conspirações, a Jornada Mundial da Juventude é uma ocasião para construir juntos".

Daqui espera que saia "o desejo de criar coisas novas, fazer-se ao largo e navegar juntos rumo ao futuro", citando Fernando Pessoas com «Navegar é preciso; viver não é preciso (...); o que é necessário é criar». Pedindo que se trabalhe "com criatividade para construirmos juntos! Imagino três estaleiros de construção da esperança onde podemos trabalhar todos unidos: o ambiente, o futuro, a fraternidade", sublinhando que "o oceano lembra-nos que a existência humana é chamada a viver de harmonia com um ambiente maior do que nós; este deve ser guardado com cuidado, tendo em conta as gerações mais novas. Como podemos dizer que acreditamos nos jovens, se não lhes dermos um espaço sadio para construir o seu futuro?"

Membros da sociedade civil e da cultura também preenchiam a plateia. © Leonel Castro Global Imagens

Antes de terminar o discurso no CCB, Francisco deixa a imagem dos estaleiros, como alusão, mais uma vez, ao país mais Ocidental da Europa, com mais de 800 Km de Costa. O primeiro estaleiro é o Ambiente, o segundo é o futuro, e estes são os jovens, e o terceiro e é a fraternidade. E sobre o futuro e os jovens, interroga mesmo como será este possível se estas gerações têm "muitos fatores que os desanimam, como a falta de trabalho, os ritmos frenéticos em que se veem imersos, o aumento do custo de vida, a dificuldade de encontrar uma casa e, ainda mais preocupante, o medo de constituir família e trazer filhos ao mundo. Na Europa e em geral no Ocidente, assiste-se a uma triste fase descendente na curva demográfica: o progresso parece ser uma questão que diz respeito ao desenvolvimento técnico e ao conforto dos indivíduos, enquanto o futuro pede para se contrariar a queda da natalidade e o declínio da vontade de viver. "

E deixa um recado aos políticos: "A boa política pode fazer muito neste sentido; pode gerar esperança. Com efeito, não é chamada a conservar o poder, mas a dar às pessoas a possibilidade de esperar. É chamada, hoje mais do que nunca, a corrigir os desequilíbrios económicos dum mercado que produz riquezas mas não as distribui, empobrecendo de recursos e de certezas os ânimos". A boa política é hoje chamada para "voltar a descobrir-se como geradora de vida e de cuidado da criação, a investir com clarividência no futuro, nas famílias e nos filhos, a promover alianças intergeracionais, onde não se apague o passado mas se favoreçam os laços entre jovens e idosos".

O importante, diz, "é a educação, que não pode limitar-se a fornecer noções técnicas para se progredir economicamente, mas destina-se a introduzir numa história, transmitir uma tradição, valorizar a necessidade religiosa do homem e favorecer a amizade social". No final, aplaudido de pé e com vivas ao Papa, Francisco deixa um agradecimento: "Quero agradecer e encorajar a tantos que na sociedade portuguesa se preocupam com os outros, nomeadamente a Igreja, e que fazem tanto bem mesmo longe dos holofotes. Sintamo-nos chamados, todos juntos fraternalmente, a dar esperança ao mundo em que vivemos e a este magnífico país. Deus abençoe Portugal!"