Quatro detidos em operação da PSP direcionada para "grupo violento"

Está a decorrer esta quarta-feira, na freguesia da Ajuda, em Lisboa, uma operação especial da Polícia de Segurança Pública (PSP) de prevenção criminal, direcionada "para um grupo violento".

Até ao momento foram detidas quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, "suspeitos de terem praticado alguns crimes de roubo e extorsão", indicou ao DN fonte da PSP. Foram ainda apreendidas uma arma de fogo e munições.

A operação especial da PSP está em curso no Bairro 2 de Maio e no Bairro Casalinho da Ajuda, estando a decorrer uma busca na zona de Marvila.

Através da Divisão de Investigação Criminal e em coordenação com a 11.ª Secção do DIAP de Lisboa, a PSP realiza esta operação "relacionada maioritariamente com crimes de posse de arma de fogo, direcionada para um grupo violento responsável por crimes de roubo, ofensa à integridade física e extorsão", indica esta força policial, em comunicado.

A PSP indica ainda que nesta operação "estão a ser cumpridos 14 mandados de busca domiciliária e ainda quatro mandados de detenção".

Em atualização