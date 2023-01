Mais de 10 detidos em operação da PSP de combate ao tráfico de droga em Lisboa

Operação da PSP de combate ao tráfico de drogas realizada esta quinta-feira na Área Metropolitana de Lisboa, com maior incidência, na capital, no Bairro Quinta do Loureiro, resultou em mais de 10 detidos.

O subcomissário da PSP, Tiago Costa, afirmou que se tratou de "uma operação tremendamente bem sucedida por parte da Divisão de Investigação Criminal", em que "todos os objetivos foram cumpridos", disse em declarações à SIC Notícias, indicando que o número de detidos "é seguramente superior a 10".

"Conseguimos desmantelar esta rede de tráfico de droga que operava maioritariamente no Bairro Quinta do Loureiro e temos grandes quantidades de estupefacientes apreendidas", acrescentou. Foram também apreendidas armas de fogo.

Algumas pessoas foram detidas em flagrante a vender droga na via pública e outras no interior das habitações, durante a operação relacionada com um processo de inquérito por tráfico de droga que dura há seis meses, disse à Lusa o comissário da PSP André Teixeira.

Os detidos, a grande maioria com antecedentes criminais, vão ser presentes ao DIAP de Lisboa esta sexta-feira.

Durante esta operação policial, foram cumpridos 18 mandados de busca domiciliária com as "valências de investigação criminal e de ordem pública".

