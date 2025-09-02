Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Portugal não implementou totalmente nenhuma das 28 recomendações do Grupo de Estados contra a Corrupção.
PSP e GNR ainda não têm estratégias de combate à corrupção

Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO) do Conselho da Europa elogia progressos de Portugal. Deixa alertas sobre recomendações não cumpridas, mas destaca os códigos de conduta da GNR e PSP.
Carlos Ferro
