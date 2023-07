PJ e polícia espanhola detêm 21 pessoas e apreendem mais de 2 toneladas de droga

Numa operação conjunta da Polícia Judiciária (PJ) e do Corpo Nacional de Polícia de Espanha, de combate ao tráfico internacional de estupefacientes, foram detidas 21 pessoas e apreendidas mais de duas toneladas de droga, conforme foi divulgado esta quinta-feira.

No âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP do Porto, foi desmantelada uma "relevante organização criminosa que se vinha dedicando a este tipo de atividade criminosa", refere a PJ, em comunicado enviado às redações.

Chamou a atenção da PJ o facto de, em setembro de 2002, "um veículo pesado de transporte de mercadorias proveniente de Portugal" ter sido sujeito a "uma fiscalização em território francês, tendo as autoridades daquele país encontrado e apreendido, na zona de carga, cerca de 485 kg de haxixe".

A partir daqui, através da Diretoria do Norte, a polícia portuguesa "iniciou uma investigação com o intuito de compreender a verdadeira dimensão da rede criminosa e identificar eventuais suspeitos em território nacional".

"A investigação revelou indícios da existência de um grupo criminoso no nosso país que disponibilizava a importantes redes de tráfico de estupefaciente implantados em Espanha, todo um serviço de transporte de elevadas quantidades de produtos estupefacientes para outros países do centro da Europa", lê-se na nota da PJ.

Ao perceber o modo de atuação da rede criminosa, a "Polícia Judiciária partilhou a informação com o Corpo Nacional de Polícia de Espanha e solicitou vigilância a um camião que, saindo de Portugal com mercadoria lícita, circulava a caminho de um armazém no sul de Espanha".

"As autoridades espanholas acompanharam o veículo pesado e, no momento oportuno, sujeitaram-no a uma ação de fiscalização, tendo encontrado diversos fardos de haxixe com um peso superior a uma tonelada e detido o motorista", explica a polícia portuguesa.

No decorrer das buscas ao armazém onde havia estado o veículo pesado de mercadorias, foram "encontrados e apreendidos mais fardos de resina de canábis, novamente com um peso superior a uma tonelada, detendo no local, em flagrante delito, 14 pessoas".

Perante a confirmação das suspeitas, a PJ "avançou para buscas e detenções em território nacional, visando os principais responsáveis pela rede de transporte de estupefacientes", numa operação que contou com a "GNR que investigava alguns dos suspeitos pela prática de outros crimes, dando-se cumprimento a seis mandados de detenção".

Três dos detidos são suspeitos de liderarem esta rede criminosa, tendo ficado em prisão preventiva.