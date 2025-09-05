PJ e Guardia Civil apreendem duas toneladas de cocaína e detêm 19 pessoas

Uma operação da Polícia Judiciária (PJ) e da Guardia Civil espanhola culminou na apreensão de mais de duas toneladas de cocaína e na detenção de 19 pessoas, anunciou esta sexta-feira, 5 de setembro, em comunicado a polícia portuguesa.Segundo o comunicado, o Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Leiria da PJ, conjuntamente com a Guardia Civil, e em colaboração com a agência norte-americana antidroga Drug Enforcement Administration, Europol e autoridades da República Dominicana, realizou uma operação que culminou na apreensão de 2.323 quilogramas de cocaína e na detenção de 19 pessoas, “pertencentes a uma importante organização criminosa dedicada ao tráfico de estupefacientes por via marítima”.“A última fase desta operação decorreu esta semana em território espanhol, na província de Pontevedra, Barcelona, Ourense, Guadalajara e Madrid”, com a detenção de 12 pessoas, às quais se somam sete já antes detidas em Portugal e Espanha, referiu o comunicado.A PJ explicou que, anteriormente, tinham sido feitas, em Portugal, “seis buscas domiciliárias e duas não domiciliárias”, tendo sido “apreendidos cinco veículos de gama alta, quatro armas de fogo, diversos aparelhos de comunicações e equipamentos de inibição e contra vigilância”.Já as apreensões de cocaína ocorreram em dezembro de 2024 e em junho e agosto deste ano, em Portugal, concretizadas pelo DIC de Leiria e pela Diretoria do Norte da PJ, sendo que “a maior parte da droga apreendida tinha origem na América do Sul e era transportada por via marítima, camuflada em peles de bovino”, importadas por empresas portuguesas, adiantou.Em agosto, a PJ divulgou a detenção, na zona de Fafe (Braga), de dois homens (um dos quais ex-militar da GNR) e a apreensão de uma tonelada e meia de cocaína, sendo que na origem da investigação estava a atividade de uma empresa que importou três contentores de peles, entre as quais estava uma “quantidade muito elevada de embalagens de cocaína”, provenientes da América Latina.A investigação começou em setembro de 2024 pela Guardia Civil, após saber da existência de um grupo criminoso que introduzia cocaína, por via terrestre, na província de Pontevedra a partir de Portugal, “utilizando viaturas com sofisticados sistemas de ocultação, para tornar mais seguro o seu transporte”, lê-se no comunicado.Já na província de Pontevedra, a organização dispunha de um número significativo de imóveis, “onde escondia o produto estupefaciente até à sua distribuição, por diferentes pontos do território espanhol”, assinalou a PJ.Segundo a polícia, “vários suspeitos já realizavam esta atividade de forma sistemática há vários anos, mas devido à sua vasta experiência criminosa e às ativas medidas de segurança adotadas conseguiam escapar ao radar” das autoridades.O comunicado esclarece que nas ações realizadas desde o início da operação foram apreendidos também 150 mil euros, telefones por satélite, balanças de precisão, uma plantação de marijuana, 17 terminais telefónicos encriptados e diversa documentação”.+.PJ detém português condenado no Brasil por pertencer a grupo que traficava droga em tripas bovinas congeladas. Para a PJ, “o sucesso desta operação policial resulta da cooperação internacional, enquadrada no Projeto GDIN [Global Drug Intelligence Network], financiado pela Comissão Europeia” cujo principal objetivo é promover investigações conjuntas para desmantelar redes criminosas.A investigação em Portugal corre no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria e contou com a colaboração da Alfândega do Porto de Leixões.Fonte da PJ disse à agência Lusa que entre os detidos estão homens e mulheres, portugueses e estrangeiros, sendo que a “cúpula da organização estava, sobretudo, em Espanha”, país onde se encontrava a plantação de marijuana e foram apreendidos 60 quilogramas de cocaína e o dinheiro, entre outros bens.A mesma fonte afirmou que “a entrada da cocaína em Portugal fazia-se através do Porto de Leixões”, sendo que a droga foi aprendida em vários locais, nomeadamente na região de Leiria e norte do país.Em Portugal, no âmbito desta investigação foram detidas pela PJ seis pessoas, cinco das quais estão em prisão preventiva, acrescentou..Combate ao tráfico de droga em Lisboa. Três detidos "em flagrante delito" em operação da PJ