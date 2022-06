PJ deteve suspeito de homicídio qualificado

A Polícia Judiciária, através do DIC de Portimão, identificou e deteve um homem pela suspeita de prática do crime de homicídio qualificado.

Os factos tiveram lugar na zona de Lagos, no final da tarde do passado dia 14 de junho, quando o suspeito, munido de um fragmento de vidro e um pau com pregos numa das extremidades, terá desferido vários golpes, na cabeça e pescoço da vítima, lesões que vieram a revelar-se fatais.

O crime foi cometido num quadro de consumo de estupefacientes, quando ambos se encontravam numa casa situada na zona de Lagos.

O detido, de 46 anos, nacionalidade portuguesa e sem profissão, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.