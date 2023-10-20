PJ deteve jovem de 16 anos suspeito de esfaquear três pessoas em Chaves

Um jovem de 16 anos foi detido pela suspeita de ter esfaqueado três homens em setembro, numa via pública, em Chaves, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real..A PJ afirmou que o arguido está "fortemente indiciado" pela prática do crime de homicídio tentado de que foram vítimas três pessoas, com idades compreendidas entre os 18 e 25 anos, uma das quais ficou com ferimentos graves..Os factos, de acordo com a Judiciária, ocorreram a 9 de setembro, pelas 00:30, numa via pública, quando o jovem esfaqueou, com uma arma branca, as três vítimas..A PJ especificou que o crime aconteceu "num contexto de desentendimento entre dois grupos de jovens"..O suspeito foi presente a interrogatório judicial à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com vigilância eletrónica.