PJ detém médico suspeito de violação e coação sexual durante consultas

A Polícia Judiciária deteve um médico pela presumível autoria de crimes de violação e coação sexual durante as consultas.

De acordo com um comunicado, o homem de 60 anos, "no âmbito das suas funções de consulta em ambulatório em estabelecimento hospitalar público, com o pretexto de melhor efetuar o diagnóstico médico, terá sujeitado as vítimas à prática de atos sexuais abusivos".

A PJ suspeita que os atos terão acontecido desde o ano passado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"As vítimas, embora constrangidas, submetiam-se às referidas práticas, dada a situação de dependência em que se encontravam, bem como pela ignorância face aos alegados atos médicos em curso", diz o comunicado, que indica que a detenção foi efetuada através da Diretoria do Norte.

O detido não tinha antecedentes criminais. Presente a primeiro interrogatório policial, ficou suspenso de funções em qualquer estabelecimento de saúde público ou privado e proibido de contactar com as vítimas e testemunhas do inquérito.